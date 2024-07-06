2袋垃圾分別有塑膠杯、茶葉渣 彰化秀水「全鄉逾40噸垃圾被退回」

彰化縣環保局7月起為落實垃圾分類、資源回收，對各清潔隊實施破袋檢查、甚至退運新制，秀水清潔隊連續二天被退運二車，清潔隊員崩潰在烈日下重新檢查一袋袋的垃圾；員林清潔隊也被退運一車，今天還辦「小小清潔隊員」活動，加強紮根環保觀念。

秀水鄉清潔隊3、4日連續二日各被退一車垃圾車，全鄉共40多噸垃圾被溪州焚化廠退回，被檢查到的一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，另一車是一小袋垃圾中有超過百分之卅的茶葉渣未回收為生廚餘害全鄉垃圾被退運，清潔隊員只能把垃圾運回，重新一袋袋再檢查過，才敢再進焚化廠。

秀水清潔隊長曹耀仁說，其實清潔隊已進行一年的破袋檢查、加強宣導，但還是很多民眾未好好分類，全鄉一天垃圾量約二、三輛運進焚化廠，整車被退，就是近一半全鄉垃圾了，看著隊員在垃圾堆中重新分類，也覺得很不捨，請民眾務必做好分類。

曹耀仁說，為加強資源回收成效，針對小的飲料店、餐飲店若有量較多的生菜葉、茶葉渣、咖啡渣、西瓜皮、柳丁皮等也可連絡清潔隊回收清運，加強垃圾減量。

員林清潔隊長白滄行表示，清潔隊目前正配合環保局進行擴大稽查作業，稽查中發現許多民眾垃圾分類仍不確實，面對有垃圾車被退運，清潔隊員都皮皮挫，更是全體備戰，在酷熱天氣中努力宣導，也希望透過寓教於樂的「小小清潔隊員」活動，讓小朋友們能了解垃圾分類的重要性。

活動包括播放生動有趣的環保影片，教小朋友如何做好垃圾分類，還有有獎徵答、製作學習單等，小朋友們也參觀垃圾車、回收車和抓斗車的運作，還有小朋友說「垃圾車是他們最喜歡的車了」，看著垃圾車壓縮垃圾、回收車分類回收物以及抓斗車搬運垃圾過程，小朋友還驚呼連連，也對清潔隊員的辛苦工作有更深的理解和尊重。