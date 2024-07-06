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中市烹調研習班學做12道台味料理 新住民想開店、做給家人吃

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班，展現學習成果。圖／台中市民政局提供
台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班，展現學習成果。圖／台中市民政局提供

台中市北區戶政事務所為協助新住民適應台灣生活，開辦3天的「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班，學習竹筍炒肉絲等12道台味家常料理，吸引許多新住民攜伴參與，學員收獲滿滿，有的想回家做給丈夫吃，也有的想精進廚藝開店，也有的更有信心投入職場。

民政局長吳世瑋說，市府近年致力推動新住民培力課程，除協助適應在台生活，並輔導技能，提升就業力。各戶所今年共開設22班新住民特色輔導專班，課程內容有新住民生活適應及基本權益資訊、中餐烹調研習班、機車考照班、通譯班等，已11班結業，還有11班課程，有興趣的新住民朋友可至台中市新住民資訊網 https://pse.is/4z9k5m查詢。

北區戶所主任鄭鳳秋說，這次課程3天，參與學員分別來自越南、印尼、菲律賓、泰國及中國等地，學習12道中式料理，有青椒炒肉絲、茄汁燴魚片、乾煸四季豆、蛋白雞茸羹、菊花溜魚球、竹筍炒肉絲、西芹炒雞片、三絲淋蒸蛋、紅燒杏菇瑰、香菇肉絲油飯、炸鮮魚條及燴三鮮等，並安排簡易護理技能及數位性別暴力防治，以及災害應變觀念。

蕭姓越南籍新住民與女兒一起來上課。蕭女說，她學到很多，因為她平時在家煮越南菜，以自然食材入味，口味偏向酸甜，台灣菜則以醬油和醋調味，味道與口感完全不同，她今天學到四道台灣菜，會回家做給丈夫吃。

阮姓越南籍新住民說，她從小就喜歡進廚房幫忙，對中式料理極具興趣。這次參加課程培訓，盼精進廚藝、參加中餐證照考試，未來結合家鄉菜開一家中越合璧的餐飲店。

劉姓中國籍新住民表示，她嫁來台灣20多年，長期在家，對於人群有些畏懼，參加這次課程，體驗學員間團體的合作，讓她感受人與人互動的可貴，未來更有信心走入社群、投入職場。

台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班學員，展示台式料理成果。圖／台中市民政局提供
台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班學員，展示台式料理成果。圖／台中市民政局提供
台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班學員，學習台式料理。圖／台中市民政局提供
台中市北區戶政事務所「新住民特色輔導專班」中餐烹調研習班學員，學習台式料理。圖／台中市民政局提供
蕭姓越南籍新住民（左）與女兒上中餐烹調研習班，展示今天完成4道台式料理，並表示學到很多，會回家做給丈夫吃。圖／台中市民政局提供
蕭姓越南籍新住民（左）與女兒上中餐烹調研習班，展示今天完成4道台式料理，並表示學到很多，會回家做給丈夫吃。圖／台中市民政局提供

料理 新住民 越南

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