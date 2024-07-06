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2袋垃圾出現塑膠杯、茶葉渣 彰化秀水「全鄉40公噸垃圾被退運」

中央社／ 彰化縣6日電
彰化縣回收新制1日上路，焚化廠加嚴稽查，近日秀水鄉就有2車接連因1袋垃圾有逾12個塑膠杯、1袋垃圾有1/3茶葉渣造成全鄉垃圾被退運，呼籲民眾確實做好垃圾分類。（秀水鄉清潔隊提供）中央社
彰化縣回收新制1日上路，焚化廠加嚴稽查，近日秀水鄉就有2車接連因1袋垃圾有逾12個塑膠杯、1袋垃圾有1/3茶葉渣造成全鄉垃圾被退運，呼籲民眾確實做好垃圾分類。（秀水鄉清潔隊提供）中央社

彰化縣回收新制1日上路，焚化廠加嚴檢查，彰化市、鹿港、福興、伸港等垃圾車陸續被退運，秀水鄉有2車接連因1袋垃圾有逾12個塑膠杯、1袋垃圾有1/3茶葉渣造成全鄉垃圾退運。

彰化縣回收新制7月1日正式上路，清運路線、焚化廠加強垃圾檢查，陸續有彰化市、秀水鄉公所清潔隊因民眾未確實分類資源回收物、一般垃圾，而遭焚化廠「整車」退運，秀水鄉清潔隊今天向媒體表示，近日焚化廠稽查，接連因1袋垃圾裡有超過12個塑膠杯、1袋垃圾有1/3茶葉渣，全鄉2天逾40公噸垃圾被「整車」退運。

秀水鄉清潔隊指出，過去1年清潔隊車後人員沿路破袋稽查，也不斷透過各種方式宣導民眾做好垃圾分類，7月1日起進一步執行垃圾車前「破袋」檢查，但不合格率仍達7成，為避免垃圾再被退運，請民眾務必做好垃圾分類，為環境盡一份心力，感謝配合與支持。

民眾不了解茶葉渣為何造成垃圾車被退運，秀水鄉清潔隊表示，純樹葉、茶葉渣、咖啡渣、中藥渣是「生廚餘」，若是家戶樹枝，清潔隊會專車清運、破碎。

彰化縣環境保護局新聞稿指出，回收新制7月1日上路，除各鄉鎮市清潔隊全力配合，焚化廠也加嚴檢查標準，落地檢查18車次，其中7車次資收物、廚餘超過標準，全車退運，違規項目以紙容器、塑膠容器居多。

環保局指出，資源回收分類包含紙類、紙容器、各類金屬、玻璃容器等20項，及家居紡織品類試辦回收，常有「錯誤傳言紙容器盛裝食物後因油膩不需回收」，但其實常見紙容器如紙杯、紙餐盒、紙托盤等一次性餐具，簡單擦拭、分類、堆疊即可資源回收；塑膠容器分類後，部分再製成塑膠粒進入資源循環體系，複合材質或回收價值較低品項則進入能源回收管道。

環保局表示，各鄉鎮市清潔隊會沿線檢查民眾垃圾，只要1包垃圾發現3件以上資收物，就會現場指導拾起分類袋中資收物，若整袋有過多資收物，清潔隊員會拒收，勸導後未改善可依廢棄物清理法處最高新台幣6000元罰鍰，盼鄉親體恤清潔隊收運辛勞。

垃圾分類 垃圾車 廢棄物 茶葉 資源回收

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