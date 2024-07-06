豐原田庄樂焢窯活動 收割後的水稻田成創意稻草人展場

台中市豐原區農會今天辦理田間大型食農教育活動，在豐原區豐原大道與角潭路旁水稻田安排「豐原田庄樂‧作伙來焢窯」活動，多項田庄趣味親子遊戲體驗，還有創意稻草人比賽，小朋友在田間玩得高興，也玩得滿頭大汗。

今天食農教育活動內容豐富，包括「50組烘窯體驗暨創意稻草人佈置活動」，讓民眾親手佈置高度160公分的獨一無二稻草人，發揮創意打造吸睛作品，現場票選出人氣獎。

現場有「農來挖寶」採地瓜、摘玉米食農教育採收樂活動、好牛拉犁體驗活動，家長帶小孩共同體驗古早耕牛拉犁趣味，也安排「米食DIY活動」、「小型稻草人DIY活動」、「小農市集」購買青農新鮮農產品、「家政班料理展售」，雲林縣西螺鎮農會免費提供500碗新鮮現煮滷肉飯。

台中市政府農業局副局長蔡勇勝表示，現在的孩子在都市叢林裡長大，加上3c產品的普遍，有許多年輕父母和孩子都不知道烘窯是怎麼做的，豐原區農會規劃這樣的稻田體驗，在城市裡真的很珍貴，食農教育是現在的主流體驗，透過不同類型的活動讓民眾認識農特產品，也認識農產相關安全認證。