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焚燒筍殼釀空汙 埔里子弟絞盡腦汁讓茭白筍廢棄物成喵星人最愛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里是茭白筍主要產地，外層的筍殼每年高達5500公噸，農民常露天焚燒造成空氣汙染。圖／讀者提供
埔里是茭白筍主要產地，外層的筍殼每年高達5500公噸，農民常露天焚燒造成空氣汙染。圖／讀者提供

埔里鎮是全國最大的茭白筍生產地，每年茭白筍殼達5500公噸，農民露天燃燒造成空汙和環境問題。南投環保局和農會合作將筍殼做成生物炭，減少露天燃燒。出身埔里的宏瑋醫材董事長林義雄，以行動回饋家鄉，透過創新研發，將筍殼做成環保貓砂，吸水力超過一般貓砂1.5倍、用量省下一半，受到愛貓族喜愛，讓農業廢棄物變廢為寶。

埔里鎮茭白筍種植面積達1500公頃，占全台產量8成。茭白筍種植後，農業廢棄物數量相當大，主要就是外層的茭白筍筍殼，每年筍殼數量多達5500公噸，以往農民就地放火焚燒，不然就是棄置路邊，造成空氣和環境汙染。

為了減少農業廢棄物，改善空氣和環境品質，南投縣環保局和暨南大學合作，由暨大團隊和埔里農會教導農民，將茭白筍殼做成生物炭，可減少露天燃燒。生物炭還可回歸農地，改善農地酸鹼值，提升茭白筍產量，省下清運筍殼和購買肥料的成本，達到農業循環再利用。

「埔里囡仔」林義雄成立「宏瑋醫材」生產口罩等醫材，他看到埔里鎮每到茭白筍採收後，焚燒筍殼黑煙汙染家鄉天空，讓他相當不捨。他率領研發團隊耗時1年多研究和測試，研發出「茭白筍殼益生菌貓砂」。

林義雄說，茭白筍殼貓砂吸水力超過一般豆腐砂1.5倍，因為取自天然食材，就算貓咪誤食也不會造成傷害，還有除臭效果，確保貓砂品質和安全性，使用後的貓砂遇水可快速崩解，因此沖馬桶也沒問題，不僅解決了茭白筍農業廢棄物的問題，也提供愛貓民眾更安全環保產品。

林義雄將茭白筍殼製成環保貓砂，讓棘手的農業廢棄物成為創新產品。圖／讀者提供
林義雄將茭白筍殼製成環保貓砂，讓棘手的農業廢棄物成為創新產品。圖／讀者提供
埔里是茭白筍主要產地，外層的筍殼每年高達5500公噸，農民常露天焚燒造成空氣汙染。圖／讀者提供
埔里是茭白筍主要產地，外層的筍殼每年高達5500公噸，農民常露天焚燒造成空氣汙染。圖／讀者提供
出身自埔里鎮的林義雄將茭白筍殼製成環保貓砂，讓棘手的農業廢棄物成為創新產品。圖／讀者提供
出身自埔里鎮的林義雄將茭白筍殼製成環保貓砂，讓棘手的農業廢棄物成為創新產品。圖／讀者提供

埔里 廢棄物 空汙 貓咪 農民

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