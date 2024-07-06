彰化鐵道高架化機務段將遷至花壇、二水 地方盼早日動工

彰化鐵路高架化、銜接台中捷運綠線地方期待多年，立委黃秀芳今天表示，交通部最新消息是縣府與中央已達成共識台鐵彰化機務段將遷移至花壇及二水，全案將可進入綜合規劃，預計年底即可完成環評、進入國發會審議。

黃秀芳表示，彰化鐵道高架化推動至今已20年，彰化的發展絕對等不了下一個20年了，所以她立委任內每次質詢都要求中央推展進度。甚至520新政府上任後首次施政總質詢，她更要求行政院卓榮泰院長及交通部李孟諺部長今年必須完成綜合規劃，以利後續設計及發包。

黃秀芳說，由於過去彰化縣府與中央遲遲無法取得鐵道機務段遷移地點的共識，最近交通部長告訴她，彰化縣府已同意機務段將遷移至花壇及二水，達成共識後全案將進入綜合規劃，而彰化縣是六都以外人口最多的地方，更有獨特的鐵道文化，未來她會持續促進中央推進彰化鐵道高架化、卸接台中捷運綠線工程進度。

彰化縣政府交通處表示，「彰化市鐵路高架化計畫」綜合規劃自2022年6月起案以來，因彰化機檢段遷移位置、始發站及扇形車庫動態保留之Z字形引道等議題久未達成共識，致綜合規劃作業已延宕1年以上，嚴重影響計畫進度。

縣府希望將機檢段遷移至台中大肚的台鐵國有鐵路用地，因為是鐵路公有土地就不用徵收民地，但鐵道局考量車輛調度等問題，傾向用花壇、二水雙基地方式進行。

縣府表示，考量綜合規畫進度已嚴重落後，但推動彰化轉型發展刻不容緩，今年6月26日已函請交通部鐵道局就行政院3月提出的優先方案進行審慎評估，同時考量減少拆遷及徵收民地，降低對鐵路沿線居民的影響，後續縣府尊重並配合鐵道局專業評估方案，希望早日動工啟用，帶動彰化整體發展。

縣議員顧黃水花表示，彰化市和花壇人都希望彰化市延伸到花壇的鐵路高架化加速推動，也能帶動地方發展，機務段若要設在花壇就請規劃時多利用台鐵用地、國有地、水利地，由於徵收土地價錢近年都提高了，也會增加縣府負擔，希望中央能多補助經費給地方，鐵路高架化案絕對不能再拖了。

縣議員李成濟說，鐵路高架化若到花壇設機務段會增加就業人口，但也得徵收良田，如果單獨徵收土地可能造成地方反彈，應做整體都市特定區規劃，才能減少反對聲音。

彰化市鐵路高架化案全長9.5公里，總經費近400億，彰化縣需負責102億元配合款，預計綜合規劃、環評約2年，施工期10年，將會增設金馬和中央2座通勤車站，未來接連台中捷運綠線，由於可以消除四處平交道、四座陸橋、二座天橋，即可縫合彰化市被阻隔的都市發展。