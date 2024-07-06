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AI助攻！台中大安、大甲溪連10年無揚塵事件 8成民眾有感
台中市大安溪及大甲溪流域每逢秋冬河道砂源裸露造成揚塵惹民怨，環保局導入AI科技，包含無人空拍機結合AI辨識功能，快速掌握砂源潛勢區域及建置河川揚塵智慧防護網等，更加全面且即時防制揚塵，台中連10年無河川揚塵事件日，8成民眾認為河川揚塵改善有感。
環保局表示，台中市每逢秋冬季節大安溪及大甲溪流域就會進入枯水期，水位下降河道砂源裸露，東北季風期間容易造成河川揚塵，環保局導入無人空拍機結合AI辨識功能，快速掌握砂源潛勢區域及建置河川揚塵智慧防護網，當現場微型監測儀PM10即時濃度大於150微克/立方公尺，會立即啟動防護設施（空氣清淨機、村里廣播系統、噴霧水幕、LED跑馬燈等），提早提醒居民做好防護，降低河川揚塵對於民眾的危害。
環保局說明，環保局也持續透過跨機關合作，與經濟部水利署第三河川分署、農業部林業及自然保育署台中分署及台中港務分公司，在台中市大安溪及大甲溪流域揚塵防制作業，包含設置AI智慧水線、鋪設防塵網及植樹等工法，今年度已完成裸露地改善63.82公頃，完成道路洗掃長度達9621.2公里。
環保局指出，透過AI科技的導入及跨機關的合作模式，讓河川揚塵防制更為全面且即時，讓台中市連續10年無河川揚塵事件日發生，民眾對於河川揚塵有改善感受度也由2018年的68%，提升至去年的82%，顯示多數民眾都認為河川揚塵有顯著改善。
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