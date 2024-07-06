金蜜芒果聯合大城蕃薯行銷 三千支芒果冰棒今明二天免費招待

彰化縣農業行銷促進協會和大城蕃薯生產合作社7月6、7日在埔心鄉梧鳳公園舉辦「彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動」，今年因氣候因素，金蜜芒果減產近七成，協會仍準備三千支芒果冰棒讓民眾免費享用，明天更準備烤大豬配冰棒，歡迎大家來逛農特產文創市集。

金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今天上午開幕，彰化縣農業行銷促進協會理事長李文男、榮譽理事長張乘瑜、大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰、埔心鄉長張佩螢、及5位熱門縣長人選立委陳素月、立委謝衣鳯、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章均到場參與。

張乘瑜說，今年受氣候影響，結果率很差，減產近七成，但以往彰化特產金蜜芒果產季時都會辦行銷活動，今年一樣不能讓大家失望，要讓大家品嚐到這個想念的好滋味，還是準備了三千支的金蜜芒果冰棒在二天活動中免費招待民眾。

李文男說，今天有近二百位中小企業主參與公益活動，認購芒果及冰棒，捐贈給家扶中心小朋友及身障團體等。