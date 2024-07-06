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金蜜芒果聯合大城蕃薯行銷 三千支芒果冰棒今明二天免費招待

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今明二天在埔心鄉梧鳳公園登場，提供芒果冰棒讓大家免費品嚐。記者林宛諭／攝影
彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今明二天在埔心鄉梧鳳公園登場，提供芒果冰棒讓大家免費品嚐。記者林宛諭／攝影

彰化縣農業行銷促進協會和大城蕃薯生產合作社7月6、7日在埔心鄉梧鳳公園舉辦「彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動」，今年因氣候因素，金蜜芒果減產近七成，協會仍準備三千支芒果冰棒讓民眾免費享用，明天更準備烤大豬配冰棒，歡迎大家來逛農特產文創市集。

金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今天上午開幕，彰化縣農業行銷促進協會理事長李文男、榮譽理事長張乘瑜、大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰、埔心鄉長張佩螢、及5位熱門縣長人選立委陳素月、立委謝衣鳯、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章均到場參與。

張乘瑜說，今年受氣候影響，結果率很差，減產近七成，但以往彰化特產金蜜芒果產季時都會辦行銷活動，今年一樣不能讓大家失望，要讓大家品嚐到這個想念的好滋味，還是準備了三千支的金蜜芒果冰棒在二天活動中免費招待民眾。

李文男說，今天有近二百位中小企業主參與公益活動，認購芒果及冰棒，捐贈給家扶中心小朋友及身障團體等。

而千人吃芒果冰棒在上午11點舉行，吸引不少民眾帶著小朋友前來排隊領冰棒，還有金蜜芒果、烤蕃薯、紅龍果限量品嚐，並有表演活動及親子趣味競賽，明天還有烤大豬、芒果冰棒免費品嚐，藝文表演接力登場，青農市集也將進行到下午。

立委陳素月與縣議員劉珊伶為農民行銷金蜜芒果。記者林宛諭／攝影
立委陳素月與縣議員劉珊伶為農民行銷金蜜芒果。記者林宛諭／攝影
彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今明二天在埔心鄉梧鳳公園登場，提供芒果冰棒讓大家品嚐，也號召企業主採購金蜜芒果等農產品。記者林宛諭／攝影
彰化縣金蜜芒果暨蕃薯囡仔行銷品嚐公益活動今明二天在埔心鄉梧鳳公園登場，提供芒果冰棒讓大家品嚐，也號召企業主採購金蜜芒果等農產品。記者林宛諭／攝影

冰棒 彰化 芒果

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