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地方采風／農二代努力踏實 陳正杰讓金蜜芒果發光發熱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化青農陳正杰（右）父親猝逝，他返家接手果園，幸得埔心鄉農會總幹事張旗聞協助，種出高品質芒果。記者簡慧珍／攝影
彰化青農陳正杰（右）父親猝逝，他返家接手果園，幸得埔心鄉農會總幹事張旗聞協助，種出高品質芒果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉是全國金蜜芒果最大產地，「農二代」陳正杰的父親陳慶霜8年前睡夢中辭世，主修工業工程的他，倉促間接手1.5公頃果園，靠著父親累積的人脈，加上積極到農改場上課，接棒後陸續獲得全縣金蜜芒果評鑑亞軍，還入選「百大青農」，足堪告慰父親。

陳正杰在學主修工業工程，畢業後進入台灣第一大玻璃生產公司，正高興可學以致用，未料父親陳慶霜在睡夢中辭世，家中果園沒人接手，只好辭職回家當果農。

突然成為果農，陳正杰一時之間沒頭緒，幸好父親是產銷班副班長，經常在評鑑中得獎，人緣好人脈廣，鄉農會總幹事張旗聞指點「眉角」，農會也協助行銷，陳正杰也到台中區農改場研習，掌握栽種要領。

台灣各種芒果種植總面積約1.5萬公頃，集中在台南、屏東，金蜜芒果種植面積僅50公頃，9成在彰化，但總產量比不過愛文等南部芒果品種，他到南部農改場上課，當地果農都傾囊相授。

轉職果農隔年，陳正杰就奪得彰化縣金蜜芒果評鑑冠軍，更入選2019年百大青農，成金蜜芒果評鑑常勝軍。

陳正杰說，在一般公司上班，只要做好該做的事，當農民不光會種植，還得管理、行銷樣樣行，芒果是一年一穫作物，沒種好全年都做白工；他錯開修剪枝芽時間來調節產期，建立直銷通路，引進冷鏈系統，還搭建集貨場，除自用也提供夥伴使用，讓埔心鄉特產金蜜芒果，保持好口碑。

芒果 農改場

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