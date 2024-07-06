減碳 台中警首度大規模換電動機車

台中市推動低碳城市，台中市警局昨天首度大規模添購電動巡邏機車，警方斥資6435萬元，採購Gogoro、光陽電動機車，總共450輛，未來6年每年添購450輛至600輛，預計2030年全數警用機車電動化；警方評估續航力80公里，攔截圍捕沒問題。基層看法兩極，有人讚配備前後行車記錄器，但有人說電車後段加速慢，擔心追不上歹徒。

桃園市警局2022年添購電動機車61輛，今年再添購45輛，目前警用電動機車共106輛，占警用機車總數4.49%，未來將視需要再添購；非人口稠密區的復興區充電站、電池交換區未普及，目前不會配置。

台中市警局昨舉辦盛大交車典禮，450輛電動機車陳列在市警局廣場，採購品牌分別為Gogoro 2 Police SV、光陽S7 Keyless；警方表示，電車最高時速90至95公里，啟動加速到時速50公里只要3.5至4.4秒；每車都配備同步煞車系統、抽取式電池，車身前後裝有行車記錄器、紅藍警示燈，可提升執勤效能和安全。

中市副市長鄭照新說，中市警方首次大規模採購、汰換電動機車，總預算6435萬元，採購450輛，續航力、行使速度在執勤上都沒問題。中市警察局長李文章表示，經評估電車執勤續航力80公里，跨區攔截圍捕不會有問題，山區維持配備燃油機車。

警方表示，450輛電動機車約占警用機車13%，將分配到15處分局、118處派出所，未來6年每年以450輛至600輛汰換，2030年全面更換電動機車；淘汰的燃油汽機車，優先提供學校教學或其他局處使用，里程數較高舊車將拍賣。

有員警說，電動車因蓄電量恐會發生降速，偏遠山區有越野需求，甚至坡度較陡，不適合使用電車；有警員說，一般巡邏電動機車起步快很好騎，但騎電車追嫌疑人時，後段加速變慢，緊急任務可能追不上，還是習慣騎油車。桃園警員表示，有人擔心維修站、換電站不普及，主要集中在都會地區，屆時更換電池或充電會有問題。

中市警局表示，若單一電車有降速問題，仍有其他備援警力可支援。桃園警方表示，山區暫時不配備電動機車，未來視現況評估。