台中社宅好事多！南屯新增392戶 2、3號好宅開放申請

國家住宅及都市更新中心今公布，位於台中市南屯區「春社安居B」392戶社宅新建統包工程昨順利決標，由總太營造、典彰工程及李明利建築師事務所統包團隊共同打造，預計2029年完工；台中市住宅處說明，南屯區建功2、3號好宅，即日起至7月31日開放受理申請，符合資格的民眾可透過臨櫃投件及郵寄申請，也提供「台中市社會住宅17租」24小時線上申請。

國家住都中心說明，中央在台中至今已決標9案社會住宅，其中6案陸續開工，包括潭子區頭家安居、西屯區惠民安居、南屯區春社安居Ａ、北屯區東光好室，以及松竹好室都在興建。北屯區廍子安居及新平好室、霧峰區吉峰安居、西屯區石平好室AB兩棟、北區明新安居及南屯區春社安居B等已決標待開工，累積社宅已完工及決標戶數共5萬5564戶。

「春社安居B」社宅基地位於忠勇路、七星南街及永春北路的街廓，鄰近嶺東科技大學、嶺東高中、春社公園、台中精密機械科技創新園區，距離國道1號交流道，高鐵台中站、台鐵新烏日車站約15分鐘車程，將串連鄰街「春社安居A」公共廣場及春社公園，兩案合計提供1100戶社宅。

台中市住宅處說明，建功2、3號好宅此次提供189戶居住單元招租，出租一至三房，第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、單人或雙人床架、衣櫥、上下櫥櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器或電熱水器等。

其中，建功2號好宅位於春安二街、嶺東南路交叉口，12樓、91戶住宅單元；建功3號位於建功路、春安路交叉口，12樓、98戶住宅單元。