快訊

高雄派出所驚傳被搜索！警員疑洩個資給詐團車手 住處手機、電腦遭查扣

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

藍營參選人起手式？盧秀燕請益王金平 這些人也曾是「尊王」座上賓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中社宅好事多！南屯新增392戶 2、3號好宅開放申請

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區「春社安居B」社宅工程決標，圖為完工示意圖。圖／國家住都中心提供
台中市南屯區「春社安居B」社宅工程決標，圖為完工示意圖。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心今公布，位於台中市南屯區「春社安居B」392戶社宅新建統包工程昨順利決標，由總太營造、典彰工程及李明利建築師事務所統包團隊共同打造，預計2029年完工；台中市住宅處說明，南屯區建功2、3號好宅，即日起至7月31日開放受理申請，符合資格的民眾可透過臨櫃投件及郵寄申請，也提供「台中市社會住宅17租」24小時線上申請。

國家住都中心說明，中央在台中至今已決標9案社會住宅，其中6案陸續開工，包括潭子區頭家安居、西屯區惠民安居、南屯區春社安居Ａ、北屯區東光好室，以及松竹好室都在興建。北屯區廍子安居及新平好室、霧峰區吉峰安居、西屯區石平好室AB兩棟、北區明新安居及南屯區春社安居B等已決標待開工，累積社宅已完工及決標戶數共5萬5564戶。

「春社安居B」社宅基地位於忠勇路、七星南街及永春北路的街廓，鄰近嶺東科技大學、嶺東高中、春社公園、台中精密機械科技創新園區，距離國道1號交流道，高鐵台中站、台鐵新烏日車站約15分鐘車程，將串連鄰街「春社安居A」公共廣場及春社公園，兩案合計提供1100戶社宅。

台中市住宅處說明，建功2、3號好宅此次提供189戶居住單元招租，出租一至三房，第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、單人或雙人床架、衣櫥、上下櫥櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器或電熱水器等。

其中，建功2號好宅位於春安二街、嶺東南路交叉口，12樓、91戶住宅單元；建功3號位於建功路、春安路交叉口，12樓、98戶住宅單元。

住宅處提醒，申請人可在七月底前至「台中市社會住宅17租」網站線上申請，或親送、郵寄申請書件至住宅處（台中市西屯區文心路二段588號）等方式辦理，預計今年10月電腦抽籤，最快年底可以入住。

台中市南屯區建功3號好宅外觀。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功3號好宅外觀。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅外觀。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅外觀。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅3房型客廳。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅3房型客廳。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅2房型臥室。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯區建功2號好宅2房型臥室。圖／台中市住宅處提供

台中市 社宅 社會住宅

延伸閱讀

社宅推動聯盟拜會 劉世芳：溝通合作持續精進政策

台中社會住宅招租 南屯建功2、3號好宅 7月31日前受理申請

磐興建設總經理游金洲 接任台中南屯扶輪社第32屆社長

全國社宅分布上網可查 推行進度、戶數房型全都露

相關新聞

影／美式賣場驚見「恐怖藥酒」！喝完才發現怪蟲 他狂吐出血

台中市議員黃守達接受陳情，有民眾在台中美式賣場購買進口利口酒，喝到快見底竟從瓶底倒出疑似「蟑螂」的小蟲，蟲身泡在酒精中，...

台中社宅好事多！南屯新增392戶 2、3號好宅開放申請

國家住宅及都市更新中心今公布，位於台中市南屯區「春社安居B」392戶社宅新建統包工程昨順利決標，由總太營造、典彰工程及李...

彰化鐵路高架化案獲突破 機檢段遷址有共識將進入綜規

彰化鐵路高架化可行性評估雖然在今年3月獲行政院核定，但彰化縣政府與台鐵公司卻為了機檢段遷移地點有不同主張，影響高架化進程，立委黃...

關公插手機車考照！彰化監理站 考生「有加持真的有差」

公路局台中區監理所彰化監理站今到埔心鄉武聖宮舉辦機車下鄉考照，80多名考生近八成是年輕學子，在關聖帝君眼皮子底下完成兩段...

手繪QR Code看過嗎？彰化餐廳員工創意 網友嚇嚇叫

巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，讓消費者用手機掃描點餐，有民眾上傳網路引發熱議，許多...

闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

彰化縣有400多家自行車業者，是台灣重要的自行車生產基地，最近有30家參加全球最大規模的法蘭克福自行車展，彰化縣長王惠美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。