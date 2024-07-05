快訊

影／喝到見底才發現…美式賣場利口酒倒出整團「蟑螂」 男狂嘔吐血

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

彰化鐵路高架化案獲突破 機檢段遷址有共識將進入綜規

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。示意圖／彰化縣政府提供
彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。示意圖／彰化縣政府提供

彰化鐵路高架化案雖然在今年3月獲行政院核定，但彰化縣政府與台鐵公司卻為了機檢段遷移地點有不同主張，影響高架化進程，立委黃秀芳今天在立法院質詢時，交通部長李孟諺表示，彰化縣政府已在6月26日行文同意機務段遷移至花壇及二水，達成共識後，全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。

台鐵主張將既有在彰化站的機檢段，分別遷往花壇與二水，但彰化縣政府則主張遷往台中大肚，認為可以減少拆遷民宅，但台鐵認為，如果主發站在彰化，機檢段卻設在大肚，已違背台鐵的調度原則。雙方卻一直僵持不下，甚至選舉時，也形成爭辯話題，影響彰化鐵路高架化的進程。

立委黃秀芳今天在臉書披露，表示她質詢行政院長卓榮泰與交通部長李孟諺時，李孟諺表示，彰化縣政府已在6月26日，同意機檢段遷移至花壇及二水，相關爭議因此化解。

交通部長李孟諺是彰化花壇人，黃秀芳請他協助加快彰化鐵路高架化的進度，李孟諺表示，在彰化縣政府與台鐵取得機檢段遷移到花壇、二水的共識後 ，全案將進入綜合規劃，預計年底即可完成環評、進入國發會審議。

彰化鐵路高架化計畫經費約399.5億元、中央補助296.3億、地方負擔102.7億。高架化工程北起國道3號下方，南至大埔截水溝以南，全長約9.5公里。依計畫內容，現有彰化車站改建為高架車站，新增金馬車站、中央車站兩座高架通勤車站。其中金馬車站與臺中捷運綠線G21車站共構，高架化路段建設四線鐵路，並保持彰化扇形車庫功能，

黃秀芳在質詢時，除要求國定古蹟彰化扇形車庫保存外，也要求中央補助相鄰的台鐵舊宿舍維修與活化，行政院長卓榮泰表示，將會實地參觀彰化扇形車庫，了解實際狀況。

彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。黃秀芳／提供
彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。黃秀芳／提供
彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。黃秀芳／提供
彰化鐵路高架化案，由於彰化縣政府已同意將機檢段遷往花壇與二水，交通部長李孟諺表示全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。黃秀芳／提供

交通部長 台鐵

延伸閱讀

立委批中央出錢建設卻被市府「割稻尾」 卓榮泰允諾改進

違規事故頻傳...立委憂無照駕駛問題嚴重 李孟諺：研擬提高罰則

來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會

改善校園周邊道路交通安全 卓榮泰：年底前完成加設標線

相關新聞

影／美式賣場驚見「恐怖藥酒」！喝完才發現怪蟲 他狂吐出血

台中市議員黃守達接受陳情，有民眾在台中美式賣場購買進口利口酒，喝到快見底竟從瓶底倒出疑似「蟑螂」的小蟲，蟲身泡在酒精中，...

彰化鐵路高架化案獲突破 機檢段遷址有共識將進入綜規

彰化鐵路高架化案雖然在今年3月獲行政院核定，但彰化縣政府與台鐵公司卻為了機檢段遷移地點有不同主張，影響高架化進程，立委黃...

關公插手機車考照！彰化監理站 考生「有加持真的有差」

公路局台中區監理所彰化監理站今到埔心鄉武聖宮舉辦機車下鄉考照，80多名考生近八成是年輕學子，在關聖帝君眼皮子底下完成兩段...

台中社會住宅招租 南屯建功2、3號好宅 7月31日前受理申請

台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租，台中市政府住宅處今天表示，符合資格的民眾可透過臨櫃投件...

手繪QR Code看過嗎？彰化餐廳員工創意 網友嚇嚇叫

巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，讓消費者用手機掃描點餐，有民眾上傳網路引發熱議，許多...

闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

彰化縣有400多家自行車業者，是台灣重要的自行車生產基地，最近有30家參加全球最大規模的法蘭克福自行車展，彰化縣長王惠美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。