彰化鐵路高架化案獲突破 機檢段遷址有共識將進入綜規

彰化鐵路高架化案雖然在今年3月獲行政院核定，但彰化縣政府與台鐵公司卻為了機檢段遷移地點有不同主張，影響高架化進程，立委黃秀芳今天在立法院質詢時，交通部長李孟諺表示，彰化縣政府已在6月26日行文同意機務段遷移至花壇及二水，達成共識後，全案將進入綜合規劃，預計年底可完成環評、進入國發會審議。

台鐵主張將既有在彰化站的機檢段，分別遷往花壇與二水，但彰化縣政府則主張遷往台中大肚，認為可以減少拆遷民宅，但台鐵認為，如果主發站在彰化，機檢段卻設在大肚，已違背台鐵的調度原則。雙方卻一直僵持不下，甚至選舉時，也形成爭辯話題，影響彰化鐵路高架化的進程。

立委黃秀芳今天在臉書披露，表示她質詢行政院長卓榮泰與交通部長李孟諺時，李孟諺表示，彰化縣政府已在6月26日，同意機檢段遷移至花壇及二水，相關爭議因此化解。

交通部長李孟諺是彰化花壇人，黃秀芳請他協助加快彰化鐵路高架化的進度，李孟諺表示，在彰化縣政府與台鐵取得機檢段遷移到花壇、二水的共識後 ，全案將進入綜合規劃，預計年底即可完成環評、進入國發會審議。

彰化鐵路高架化計畫經費約399.5億元、中央補助296.3億、地方負擔102.7億。高架化工程北起國道3號下方，南至大埔截水溝以南，全長約9.5公里。依計畫內容，現有彰化車站改建為高架車站，新增金馬車站、中央車站兩座高架通勤車站。其中金馬車站與臺中捷運綠線G21車站共構，高架化路段建設四線鐵路，並保持彰化扇形車庫功能，