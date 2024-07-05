影／美式賣場驚見「恐怖藥酒」！喝完才發現怪蟲 他狂吐出血
台中市議員黃守達接受陳情，有民眾在台中美式賣場購買進口利口酒，喝到快見底竟從瓶底倒出疑似「蟑螂」的小蟲，蟲身泡在酒精中，有如「恐怖藥酒」，而且不只一隻，他當場噁心反胃，嘔吐多次還吐出血絲，昨天因身體不適就醫，診斷腸胃發炎。
中市財政局表示，已前往賣場稽查，要求該批號產品都下架，並採樣送驗，若有危害人體物質或異物，可開罰20萬至200萬元罰鍰。
黃先生6月初台中美式賣場，購買數瓶鳳梨造型的利口酒，他前兩天打開飲用，昨天喝到快見底時，竟從酒瓶中倒出多隻小蟲，瓶身內還有一堆泡的爛爛的，外觀類似「蟑螂」的小蟲。
黃先生說，異物的模樣與平常常見的昆蟲不同，懷疑是隨著酒進口的異果小蟲，而且瓶子內有一大堆，當場覺得噁心反胃，吐了好幾次，甚至吐到有血絲，剩下的幾瓶酒也不敢再開，他當天因身體不適就醫，醫生診斷有腸胃發炎的症狀。
中市議員黃守達說，酒類出現衛生品管問題，不會只有一瓶有問題，酒類非適用食安法規定，要求市府依「菸酒管理法」送驗，要求業者下架將同批次商品，請法制局維護消費者權益。
中市財政局表示，已前往該賣場稽查，並取樣送驗，目前該批號利口酒已全數下架，民眾未開封的產品，也已帶回化驗；依菸酒管理法，酒類或添加物不得有危害人體健康物質或異物，違者可開罰進口業者20萬至200萬元。
法制局表示，消費者可依業者退貨機制退費，若與製造業者疏失有關，可向業者請求損害賠償。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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