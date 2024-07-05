關公插手機車考照！彰化監理站 考生「有加持真的有差」

公路局台中區監理所彰化監理站今到埔心鄉武聖宮舉辦機車下鄉考照，80多名考生近八成是年輕學子，在關聖帝君眼皮子底下完成兩段式轉彎、變換車道等考試項目，絕大多數過關，當場開心地說有照駕駛可放心過暑假。

每逢暑假各方政治勢力爭取機車下鄉考照，同時爭取選民支持，彰化縣溪湖三鄉鎮生活圈的第一場也是暑假開始後的彰化縣首場機車下鄉考照，在埔心鄉信仰中心武聖宮舉辦，原本稱作「有人爭取」以淡化政黨色彩，以免監理機關為難，今鄉長張佩瑩和立法委員謝衣鳯溪湖區服務處主任邱景豐出面，揭開民代舉辦的面紗。

80多名考生先到武聖宮會議室參加講習，接著筆試，年輕學子擅長考試個個達標。武聖宮廣場布置成臨時路考考場，學子應考前都合什祈求武聖關公庇佑，監考人員唱名，考生依序騎自家機車上場，通過考試者都歡喜再向關公道謝，有考生說「神明有加持有差，感覺很穩定」。