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賣場貨品不安全？酒喝完才發現有蟲 台中男狂吐出血

中央社／ 台中5日電
台中男子喝完酒才發現酒中有蟲。示意圖／本報資料照片
台中男子喝完酒才發現酒中有蟲。示意圖／本報資料照片

台中市1名黃先生日前到美式賣場買了利口酒，喝到快見底，發現底部有一堆疑似小蟑螂的蟲子，他感到噁心反胃，吐了好幾次還吐出血絲。中市府要求，全面下架稽查送驗。

民進黨台中市議員黃守達今天透過新聞稿表示，日前接獲陳情，黃先生6月初到美式賣場購買數瓶鳳梨造型的熱帶水果風味利口酒，昨天喝到快見底時，底部竟倒出幾隻小蟲，打開酒瓶赫然發現有一堆像是小蟑螂的蟲子。

黃先生當下感到噁心、反胃，吐了好幾次，還吐出血絲，當天因身體不適就醫，診斷出腸胃炎症狀。

黃守達指出，如果該酒類出現衛生品管問題，一定不會只有一瓶。因酒類並非適用食安法規定，他要求中市財政局依「菸酒管理法」盡速將產品送驗，要求業者將同批次商品全面下架。法制局評估是否成立專案協助，來保障消費者的權益。

台中市財政局表示，依據菸酒管理法規定，酒類或用於酒類中的添加物，均不得含有害人體健康的物質或異物；若違反相關規定，可依菸酒管理法開罰進口業者新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並依同法規定，要求進口業者立即公告停止吸食或飲用，並予回收及銷毀。

財政局說明，已派員前往賣場稽查並取樣送檢，該批號的利口酒已全數下架；陳情民眾未開封的利口酒也帶回送檢，後續將依送驗結果依規處辦。

法制局表示，消費者如對該酒品有疑慮，可依業者退貨機制退費；事後釐清該瑕疵是製造業者製程疏失所致，消費者得就其具體損害向業者請求損害賠償，台中市政府消保官將視查核結果協助消費者爭取權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 消費者 賣場

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