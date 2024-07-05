快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中社會住宅招租 南屯建功2、3號好宅 7月31日前受理申請

中央社／ 台中5日電
台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租。本報資料照片
台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租。本報資料照片

台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租，台中市政府住宅處今天表示，符合資格的民眾可透過臨櫃投件及郵寄申請外，也提供24小時線上申請方式。

住宅處說明，南屯區建功2、3號好宅鄰近嶺東、忠勇雙商圈，附近有春安國小、嶺東科技大學及彩虹眷村，周邊交通則有台74線、國道1號、台中高鐵站，附近還有全聯、便利商店、餐館、銀行及郵局、公園綠地等設施，生活機能完善。

住宅處表示，建功2、3號好宅共提供189戶居住單元招租，出租房型包括1房型（13-14坪）、2房型（24-30坪）、3房型（35-41坪），第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、單人或雙人床架、衣櫥、上下櫥櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器或電熱水器等配備。

其中建功2號位於春安二街、嶺東南路交叉口，建物為地上12層、地下3層，共計91戶住宅單元；建功3號位於建功路、春安路交叉口，建物為地上12層、地下2層，共計98戶住宅單元。

建功2、3號好宅即日起至7月31日開放聯合受理申請，住宅處指出，符合申請資格的民眾，除可透過臨櫃投件及郵寄申請外，也提供24小時線上申請方式，歡迎民眾多加利用。

住宅處提醒，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站線上申請，或親送、郵寄申請書件至住宅處（台中市西屯區文心路二段588號）等方式辦理。預計10月辦理電腦抽籤，最快年底可以入住。

台中市 彩虹眷村 熱水器

延伸閱讀

磐興建設總經理游金洲 接任台中南屯扶輪社第32屆社長

羅布森偏鄉開「十年不關書店」又捐1億打造最美圖書館

台中南屯無人拉麵店氣客人NG行為 上網公審、報警互告

台中工安意外！29歲工人補磁磚 不慎30樓掉落送醫不治

相關新聞

台中社會住宅招租 南屯建功2、3號好宅 7月31日前受理申請

台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租，台中市政府住宅處今天表示，符合資格的民眾可透過臨櫃投件...

手繪QR Code看過嗎？彰化餐廳員工創意 網友嚇嚇叫

巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，讓消費者用手機掃描點餐，有民眾上傳網路引發熱議，許多...

闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

彰化縣有400多家自行車業者，是台灣重要的自行車生產基地，最近有30家參加全球最大規模的法蘭克福自行車展，彰化縣長王惠美...

賴總統謝神恩 今託人低調送墨寶到北斗東螺天后宮

賴清德總統競選本屆總統期間，先後到彰化縣北斗鎮3次參加活動，都曾向東螺開基祖廟東螺天后宮致意，民進黨社運部主任江志銘等人...

彰化未婚聯誼去年配成20對 今年男3小時滿額 女只來4人

彰化市公所扮紅娘舉辦未婚聯誼，去年成功配對20對，已有兩對於今年締結連理，在敲碗聲中，今年單身聯誼預定8月10日七夕情人...

南投半小時冰雹毀全台夏季蔬菜供應區 許淑華：提供相關資材補助

南投縣仁愛鄉華崗部落上月26日突然降下半小時冰雹，面積150公頃蔬菜及茶葉受災嚴重，農業部今天公告仁愛鄉華岡段、翠巒段、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。