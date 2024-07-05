台中社會住宅招租 南屯建功2、3號好宅 7月31日前受理申請

台中市南屯區建功2、3號好宅即日起到31日止開放聯合受理申請出租，台中市政府住宅處今天表示，符合資格的民眾可透過臨櫃投件及郵寄申請外，也提供24小時線上申請方式。

住宅處說明，南屯區建功2、3號好宅鄰近嶺東、忠勇雙商圈，附近有春安國小、嶺東科技大學及彩虹眷村，周邊交通則有台74線、國道1號、台中高鐵站，附近還有全聯、便利商店、餐館、銀行及郵局、公園綠地等設施，生活機能完善。

住宅處表示，建功2、3號好宅共提供189戶居住單元招租，出租房型包括1房型（13-14坪）、2房型（24-30坪）、3房型（35-41坪），第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、單人或雙人床架、衣櫥、上下櫥櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器或電熱水器等配備。

其中建功2號位於春安二街、嶺東南路交叉口，建物為地上12層、地下3層，共計91戶住宅單元；建功3號位於建功路、春安路交叉口，建物為地上12層、地下2層，共計98戶住宅單元。

建功2、3號好宅即日起至7月31日開放聯合受理申請，住宅處指出，符合申請資格的民眾，除可透過臨櫃投件及郵寄申請外，也提供24小時線上申請方式，歡迎民眾多加利用。

住宅處提醒，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站線上申請，或親送、郵寄申請書件至住宅處（台中市西屯區文心路二段588號）等方式辦理。預計10月辦理電腦抽籤，最快年底可以入住。