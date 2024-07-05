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手繪QR Code看過嗎？彰化餐廳員工創意 網友嚇嚇叫

中央社／ 彰化5日電
巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，許多網友驚呼太厲害。示意圖／彰化縣政府提供。
巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，許多網友驚呼太厲害。示意圖／彰化縣政府提供。

巫姓店員在高鐵彰化站速食餐廳工作，近日用粉筆在黑板手繪QRCode，讓消費者用手機掃描點餐，有民眾上傳網路引發熱議，許多網友驚呼太厲害，「真的掃得進去」。

巫姓店員今天告訴媒體，繪製QR Code過程其實很單純，只有使用粉筆和尺，再透過計算格數、間距，慢慢一筆一畫畫出來。

她說，多數消費者都趕著搭車，由於餐點現點現做，若事先透過App訂餐就能省去等候時間，她會畫QR Code就是想鼓勵顧客使用線上點餐功能，同時她猜想應該會有好奇的路人試試看能否掃描成功，意外造成話題讓她很意外。

有民眾將巫姓店員手繪QR Code貼到臉書（Facebook）社團引發熱烈討論，許多網友都不敢相信粉筆畫得出QR Code，驚訝「真的掃得進去」，有網友則稱她是「被漢堡店耽誤的畫家」。

店員 手繪

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