交通錐搞得行車大亂！彰市彰水路道路工程做一半 趕快補救

民進黨彰化縣議員楊子賢指出，公路局進行彰化市彰水路中央分隔島移設及擴增左轉車道工程，不過工程進行到一半暫停，只留交通錐在現場影響交通，工程單位說，最近已恢復施工。

楊子賢今天接受媒體聯訪時說，彰化市台19線彰水路，年初開始進行中央分隔島移設及設置擴增左轉車道工程，施工時因為僅先調整標線，導致內側路肩過寬，造成民眾困擾，後來施工單位加劃黃實線，不致讓用路人誤闖。

楊子賢說，最近工程進行到調整分隔島部分，不過工人來施工一陣子後，只留下鋼筋及交通錐在現場，影響人車通行，現場也沒有公告何時能完工。

楊子賢指出，彰水路交通繁忙，當地民眾都在詢問停工原因，也希望相關單位出面說明何時能完工。

交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段則說明，進行彰水路工程時，因彰化伸港鄉建國路與美港公路路口發生3姊弟車禍意外，公路局為改善路口交通，調用人力及機具，影響到彰水路工程進度，不過最近已將人力機具調回彰水路，恢復施工，最快8月可完工。