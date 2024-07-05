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闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右4）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右4）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供

彰化縣有400多家自行車業者，是台灣重要的自行車生產基地，最近有30家參加全球最大規模的法蘭克福自行車展，彰化縣長王惠美特別前往車展，為在地自行車業者加油打氣，期待新一輪消費景氣趕快復甦，自行車產業能在2025年大幅成長。

由於疫後這二年來，受到庫存去化和訂單減少的影響，部分自行車業者業績減少一半，慘澹經營。這次德國法蘭克福自行車展的廠商，彰化在地廠商包括彥豪金屬，瑞振工業、美利達工業丶瑞振工業等30多家整車和零配廠商。王惠美關心業者目前的經營狀況，和未來發展方向。

業者向王縣長表示，電動自行車和淨零碳排，已經成為企業價值主流，他們也配合調整生產模式，希望明年訂單回穩，他們能立即迎接這波新商機。

王惠美也參加外貿協會舉辦的台灣自行車精品發表會，這次共有4家廠商得獎，主辦單位特別向外國媒體介紹王惠美縣長，並指出得獎的建大輪胎和彥豪金屬都來自彰化，建大推出新款的輕量化輪胎，單價大幅提升。

此外，彥豪則與德國Bosch集團合作開發電子式ABS自動剎車系統，目前全世界只有少數廠商生產，可見彰化自行車業者在全球的影響力。

彰化縣長王惠美（右3）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右3）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，其中有30家業者是彰化在地廠商。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，並試乘彰化在地廠商生產的自行車。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，並試乘彰化在地廠商生產的自行車。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，並試乘彰化在地廠商生產的自行車。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參訪全球最大規模的法蘭克福自行車展，並試乘彰化在地廠商生產的自行車。圖／彰化縣政府提供

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