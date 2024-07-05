賴總統謝神恩 今託人低調送墨寶到北斗東螺天后宮

賴清德總統競選本屆總統期間，先後到彰化縣北斗鎮3次參加活動，都曾向東螺開基祖廟東螺天后宮致意，民進黨社運部主任江志銘等人今代表賴清德總統致贈墨寶，廟方將委由專人裱褙後請總統贈匾。

賴清德擔任副總統期間，為大甲鎮瀾宮贈送東螺開基祖廟東螺天后宮的匾額主持揭匾儀式，後來競選總統，到東螺開基祖廟東螺天后宮上香祈福，為北斗鎮長補選的黨候選人輔選時，也到東螺開基祖廟東螺天后宮致意，結下今天贈送墨寶的善緣。

江志銘和國策顧問陳永昌、行政院政務顧問邱建富，縣議員李俊諭、道士法師職業工會理事長盧彥融，和東螺開基祖廟東螺天后宮管委會主委薛銘財、副主委黃旗旺等人，向東螺媽上香稟明事由，接著致贈總統墨寶「神威顯赫」。副主委黃旗旺表示，總統先送墨寶，由廟方裱褙後製，總統擇吉日來贈匾。

據了解，贈送總統墨寶行程未找官方處理，由黨部人士出不高調張揚，以免引來無謂紛爭；黃旗旺說，總統感謝東螺媽等眾神明護庇，會再次親臨感謝神恩，屆時將有相對接待規格，不會像今天低調。