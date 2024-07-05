彰化未婚聯誼去年配成20對 今年男3小時滿額 女只來4人

彰化市公所扮紅娘舉辦未婚聯誼，去年成功配對20對，已有兩對於今年締結連理，在敲碗聲中，今年單身聯誼預定8月10日七夕情人節登場，預定男女各50人，今天起到7月26日受理報名，沒想到短短3小時，男性已額滿，女性只有4人，嚴重失衡，亟需未婚女性來壯場面。

彰化市公所今年未婚聯誼活動預計錄取男女各50名，凡20到45歲、目前無婚姻狀態的單身男女皆可在7月26日前，上網報名。除了總獎金3萬元的現金獎外，在時限內完成任務者，可領取完賽獎；配對成功者另有配對禮；在2026年12月31日前結婚者，市公所贈送50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

彰化市公所未婚未婚聯誼活動今年進入第5年，市公所指出，去年配對成功近20對，已有兩對於今年締結連理，其餘佳偶持續交往中。市公所今天為活宣傳時，邀請去年配對成功將在今年11月結婚的新人金春宏（女主角上班未出席），到場接受市長林世賢致贈50吋電視機的大禮。

林世賢並請里長幫忙，踴躍推薦里內未婚男女報名參加，8月10日七夕情人節當天舉辦活動時，林世賢並將帶領參加聯誼活動的男女，前往彰化車站後站，穿越專為單身男女所打造的鵲橋光廊，欣賞情人節音樂會；彰化市里長聯誼總會會長吳秋仁打趣說，應該開放喪偶者也可報名找第二春。

市公所指出，今年公所重金聘請專業團隊規劃，以市立圖書館及彰化文學步道為場景，設計黃金屋實境解謎活動，集結智慧、文學、機智及團隊精神等，讓與會男女在短時間內破冰，快速覓得同頻有緣人，完成任務前3名團隊，當場頒贈共3萬元獎金（依序為第一名1.5萬、第二名1萬、第三名5千元）。