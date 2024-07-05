南投半小時冰雹毀全台夏季蔬菜供應區 許淑華：提供相關資材補助

南投縣仁愛鄉華崗部落上月26日突然降下半小時冰雹，面積150公頃蔬菜及茶葉受災嚴重，農業部今天公告仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段為天然災害救助辦法，救助項目包括菠菜、甘藍和青蒜，每公頃從2萬9千元到4萬6千元，7月6日起至7月15日止向仁愛鄉公所提出申請，假日照常受理。

南投縣長許淑華說，華崗地區遭冰雹肆虐長達半個多小時，導致上百公頃高麗菜、菠菜、青蒜遭受重創，以及50公頃的茶園受災，即將採收的整片夏季蔬菜被砸得稀爛幾乎泡湯，她去會勘時，很多農友看到滿地狼籍的蔬菜欲哭無淚。

她說，仁愛鄉全國的夏季蔬菜供應鏈中是重要產區，也穩定全台夏季蔬市場供銷穩定，只因為午後半小時的冰雹成災，就讓農友辛苦大半年的農作收成全都報銷。許淑華除除承諾縣府會立即向中央申請冰雹農災救助，也會與仁愛鄉農會協力，提供受災農民相關資材補助。立委馬文君也發文向農業部申請農業天然災害現金救助等救濟方案，一起助農民共度難關。

農業部今天公告，仁愛鄉「高山蔬菜產區」納入天災現金救助，救助地區包括仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段，救助對象應符合損害率達20%以上者，項目包括菠菜每公頃2萬9000元、甘藍每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元。7月6日起至7月15日，向仁愛鄉公所提出申請。