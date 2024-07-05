快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投半小時冰雹毀全台夏季蔬菜供應區 許淑華：提供相關資材補助

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，讓即將採收的甘藍全遭打爛。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，讓即將採收的甘藍全遭打爛。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉華崗部落上月26日突然降下半小時冰雹，面積150公頃蔬菜及茶葉受災嚴重，農業部今天公告仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段為天然災害救助辦法，救助項目包括菠菜、甘藍和青蒜，每公頃從2萬9千元到4萬6千元，7月6日起至7月15日止向仁愛鄉公所提出申請，假日照常受理。

南投縣長許淑華說，華崗地區遭冰雹肆虐長達半個多小時，導致上百公頃高麗菜、菠菜、青蒜遭受重創，以及50公頃的茶園受災，即將採收的整片夏季蔬菜被砸得稀爛幾乎泡湯，她去會勘時，很多農友看到滿地狼籍的蔬菜欲哭無淚。

她說，仁愛鄉全國的夏季蔬菜供應鏈中是重要產區，也穩定全台夏季蔬市場供銷穩定，只因為午後半小時的冰雹成災，就讓農友辛苦大半年的農作收成全都報銷。許淑華除除承諾縣府會立即向中央申請冰雹農災救助，也會與仁愛鄉農會協力，提供受災農民相關資材補助。立委馬文君也發文向農業部申請農業天然災害現金救助等救濟方案，一起助農民共度難關。

農業部今天公告，仁愛鄉「高山蔬菜產區」納入天災現金救助，救助地區包括仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段，救助對象應符合損害率達20%以上者，項目包括菠菜每公頃2萬9000元、甘藍每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元。7月6日起至7月15日，向仁愛鄉公所提出申請。

馬文君說，農民靠天吃飯，現在極端氣候頻繁，耕作環境越來越難，農業部應掌握氣候暖化引發新型態防治作為，提供技術輔導，才能真正幫到農民，成為農業最強後盾。

仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，讓即將採收的甘藍全遭打爛。圖／
仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，讓即將採收的甘藍全遭打爛。圖／
仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，即將採收的甘藍全遭打爛。圖／立委馬文君提供
仁愛鄉華崗地區是夏季蔬菜重要產區，上周突然降下冰雹，即將採收的甘藍全遭打爛。圖／立委馬文君提供

許淑華 農業部 農民 馬文君

相關新聞

逾萬名「老祖宗」要 搬家了！彰化北斗無主先民普度 贊助「爆桌」

彰化縣北斗鎮的都市發展範圍擴大，鎮郊思恩塔變成在都市內，鎮公所計畫遷建並舉辦超度法會，1千桌的供桌贊助到本（7）月底；鎮...

參觀全球最大自行車展 王惠美盼自行車景氣復甦

彰化縣有400多家自行車業者，是台灣重要的自行車生產基地，最近有30家參加全球最大規模的法蘭克福自行車展，彰化縣長王惠美...

賴總統謝神恩 今託人低調送墨寶到北斗東螺天后宮

賴清德總統競選本屆總統期間，先後到彰化縣北斗鎮3次參加活動，都曾向東螺開基祖廟東螺天后宮致意，民進黨社運部主任江志銘等人...

彰化未婚聯誼去年配成20對 今年男3小時滿額 女只來4人

彰化市公所扮紅娘舉辦未婚聯誼，去年成功配對20對，已有兩對於今年締結連理，在敲碗聲中，今年單身聯誼預定8月10日七夕情人...

南投半小時冰雹毀全台夏季蔬菜供應區 許淑華：提供相關資材補助

南投縣仁愛鄉華崗部落上月26日突然降下半小時冰雹，面積150公頃蔬菜及茶葉受災嚴重，農業部今天公告仁愛鄉華岡段、翠巒段、...

南投仁愛鄉高山蔬菜遭冰雹砸爛 農業部今啟動天然災害救助

日前仁愛鄉華岡、翠巒、翠華段突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被冰雹砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣立委馬文君籲請農業部協助農作物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。