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南投仁愛鄉高山蔬菜遭冰雹砸爛 農業部今啟動天然災害救助

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
仁愛鄉626午後強降雨夾雜冰雹，造成南投縣仁愛鄉華岡地區慘重的災害，不只菠菜、蒜苗、高麗菜嚴重農業受損。圖／民眾提供
仁愛鄉626午後強降雨夾雜冰雹，造成南投縣仁愛鄉華岡地區慘重的災害，不只菠菜、蒜苗、高麗菜嚴重農業受損。圖／民眾提供

日前仁愛鄉華岡、翠巒、翠華段突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被冰雹砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣立委馬文君籲請農業部協助農作物受損，並召集農糧署、南投縣府前往勘查蔬菜受損狀況後，今天得到農業部回應啟動「農業天然災害現金救助」。

立委馬文君表示，由於全球氣候異常日益嚴重，一場冰雹的天災，就告成農民的嚴重損失，已要求農業部應掌握氣候暖化引發新型態天災的防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關，同時協助農民做好因應天災的應變管理。

農業部公告626仁愛鄉冰雹天災救助項目損害率達20%以上的農民，救助地區為仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段，救助項目菠菜每公頃2萬9000元、甘藍每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元，短期作農產品在同產季，救助以一次為限。

南投縣政府指出，626仁愛鄉冰雹造成慘重的災害，不只菠菜、蒜苗、高麗菜嚴重農業受損，初步勘災後，受損總面積約100公頃，損害約7至8成，加上茶葉受損面積也有50公頃，強調7月6日起至7月15日止（假日照常受理）農民可向仁愛鄉公所提出申請。

仁愛鄉626午後強降雨夾雜冰雹，造成南投縣仁愛鄉慘重天災，農業部公告天然災害現金救助。圖／馬文君提供
仁愛鄉626午後強降雨夾雜冰雹，造成南投縣仁愛鄉慘重天災，農業部公告天然災害現金救助。圖／馬文君提供

冰雹 南投縣 農民

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