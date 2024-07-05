聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投仁愛鄉高山蔬菜遭冰雹砸爛 農業部今啟動天然災害救助
日前仁愛鄉華岡、翠巒、翠華段突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被冰雹砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣立委馬文君籲請農業部協助農作物受損，並召集農糧署、南投縣府前往勘查蔬菜受損狀況後，今天得到農業部回應啟動「農業天然災害現金救助」。
立委馬文君表示，由於全球氣候異常日益嚴重，一場冰雹的天災，就告成農民的嚴重損失，已要求農業部應掌握氣候暖化引發新型態天災的防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關，同時協助農民做好因應天災的應變管理。
農業部公告626仁愛鄉冰雹天災救助項目損害率達20%以上的農民，救助地區為仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段，救助項目菠菜每公頃2萬9000元、甘藍每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元，短期作農產品在同產季，救助以一次為限。
南投縣政府指出，626仁愛鄉冰雹造成慘重的災害，不只菠菜、蒜苗、高麗菜嚴重農業受損，初步勘災後，受損總面積約100公頃，損害約7至8成，加上茶葉受損面積也有50公頃，強調7月6日起至7月15日止（假日照常受理）農民可向仁愛鄉公所提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言