南投仁愛鄉高山蔬菜遭冰雹砸爛 農業部今啟動天然災害救助

日前仁愛鄉華岡、翠巒、翠華段突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被冰雹砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣立委馬文君籲請農業部協助農作物受損，並召集農糧署、南投縣府前往勘查蔬菜受損狀況後，今天得到農業部回應啟動「農業天然災害現金救助」。

立委馬文君表示，由於全球氣候異常日益嚴重，一場冰雹的天災，就告成農民的嚴重損失，已要求農業部應掌握氣候暖化引發新型態天災的防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關，同時協助農民做好因應天災的應變管理。

農業部公告626仁愛鄉冰雹天災救助項目損害率達20%以上的農民，救助地區為仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段，救助項目菠菜每公頃2萬9000元、甘藍每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元，短期作農產品在同產季，救助以一次為限。