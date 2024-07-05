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逾萬名「老祖宗」要 搬家了！彰化北斗無主先民普度 贊助「爆桌」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮思恩塔原本在郊區，因都市開發範圍擴大，變成在市區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮思恩塔原本在郊區，因都市開發範圍擴大，變成在市區。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮的都市發展範圍擴大，鎮郊思恩塔變成在都市內，鎮公所計畫遷建並舉辦超度法會，1千桌的供桌贊助到本（7）月底；鎮公所表示，截至今日已800桌，各界踴躍超度北斗先民的善心值得稱許。

北斗鎮思恩塔所在地的思恩公園，現改建為風雨球場，鎮公所先移走3座愛國女神飛彈，接著要整理思恩塔及周邊設施，讓風雨球場成為一片完整運動園區，給北斗鎮青少年在市區有運動空間。思恩塔將遷往第一示範公墓，鎮公所今年初公告認領骨罎並清查無主骨罎，估計逾無主先民6千位，但有耆老聲稱「裡面」至少上萬位無主先民，究竟多少位要搬遷時才能確定。

鎮公所決定本月底為無主先民舉辦超度法會，敬告他們「要搬家了」，法會開放贊助供桌，預定500桌，很快「爆桌」，鎮公所繼續受理登記，到今天已800桌，還有民眾詢問，鎮公所評估場地夠大，決定加碼到1千桌。

鎮公所表示，原本透過里長、社區和地方社團徵求贊助供桌，未料各界反應熱烈，贊助桌次源源而來，代表重視北斗地區先民往昔對開發地方的貢獻，又傳統觀念認為普度先民可積陰德，也可能是踴躍贊助的原因。

法會

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