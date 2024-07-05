說好改善彰化市彰水路口？春節至今仍留交通錐未完工
公路局彰化工務段在彰化市彰水路（台19線）3處路口，施作「移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道」工程，改善路口安全，但縣議員楊子賢指出，這項工程從農曆新年至今幾乎停頓，留下鋼筋骨架交通錐在現場，反而影響交通。彰化工務段段長陳楨康說，最近已恢復施工，可望在8月完工。
楊子賢說，公路局彰化工務段為了施作彰水路「移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道」工程，包括線東及秀安路等路口，從農曆新年起，開始調整標線，卻導致內側路肩過寬，引起用路人霧煞煞，才去加劃黃實線，讓用路人不致於誤闖。
楊子賢說，好不容易施工，工程進度卻十分緩慢，工人來敲敲打打一陣子後，彷彿做一休十，徒留鋼筋骨架交通錐在現場，惹得在地民眾與用路人苦不堪言，公路局有沒有公告什麼時候可以完工，讓民眾陷入無盡等待。
縣議員楊子賢強調，彰水路如此繁忙的交通節點，工程竟然停擺到趨近停工，鄉親不禁傳言是不是工程廠商跑路了？經詢問發包單位公路局，表示僅能對工程廠商開罰，沒有任何其他辦法，希望公路局能就此廠商予以嚴厲的制裁，譬如列入觀察名單不予繼續投標公共工程等，也希望公路局未來在發包工程時，應更加注意契約書內容，不要讓工程擾民期增長。
公路局彰化工務段長陳楨康說，公路局施作彰水路路口工程，因彰化縣伸港鄉陳家三姊弟2月22日在伸港鄉建國路與美港公路交岔路口遭蕭姓老翁開車撞飛車禍案，公路局為趕做此一路口改善，調用人力及機具，才影響彰水路路口改善工程進度。
陳楨康說，最近已將人力及機具移回彰水路，恢復施工，預定8月即可完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言