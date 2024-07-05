國道后里至大雅拓寬案 尖峰車速可從62公里提升至92公里

國發會日前通過「國道一號后里至大雅路段拓寬建設計畫」總經費約168億元，由單向三車道拓寬為四車道，尖峰時段平均時速可從62公里提升至92公里，節省12至16分鐘行車時間；立委楊瓊瓔服務處今天邀請相關單位辦理地方說明會。

立委楊瓊瓔今天辦理「國道一號后里交流道至大雅系統交流道間主線雙向各拓寬一車道及豐原交流道改善增設南入匝道計畫」地方說明會，交通部高速公路局、中區養護工程分局、台中市政府交通局、建設局、神岡區公所、台中市議員羅永珍服務處等單位出席，神岡區多位里長及市政顧問也到場表達意見。

高速公路局副局長彭煥儒說明，國道一號主線豐原至大雅路段交通壅塞，預估在民國120年后里至大雅系統交流道將成交通瓶頸，豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，動線集中，易回堵高速公路。

國道一號后里交流道至大雅系統交流道拓寬計畫除主線雙向各拓寬一車道，全長約12.5公里，還包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善及增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，雅潭路、舊社路、三線路跨越橋改建等，總經費約168.81億元。

彭煥儒說，拓寬計畫有助解決國一台中區段交通瓶頸，尖峰時段平均時速自62公里提升至92公里，后里至大雅系統可節省12分鐘，豐原至大雅系統可節省16分鐘，並分擔國1增設銜接台74線系統交流道車流。

社口里長陳金地、圳前里長陳木生等人關心路線、徵收用地、拆遷房舍、機車專用道、利用大圳路設交流道及高架方案等問題。高公局副局長彭煥儒回應，此計畫通過南入匝道，至於南出、北入匝道牽涉都市計畫變更，至少還要再耗時2至3年，且台10線要配合拓寬；高架方案需徵收更多用地及拆遷房舍，評估對紓解交通沒有太大助益。

彭煥儒表示，拓寬計畫自109年3月展開可行性評估，經綜合規劃、環評作業等階段，在7月2日通過國發會審議，待建設計畫報奉行政院核定後，將循序辦理工程設計、 用地取得及發包施工等後續作業；他允諾將地方意見納入細部設計參考，完成後會再辦說明會向鄉親報告詳細路線，依照期程，估在121年完工。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，豐原交流道增設南出匝道需拆除領有合法工廠，用地費恐暴增，去年4月辦理地方說明會中即決議減少拆遷用地。國發會在本月2日審議通過拓寬案，預期行政院一個月內通過，今天說明會中有多位里長關心的議題，需等進入細部規劃階段才能更明確回覆里長，在116年完成細部設計前，每到一個階段，楊瓊瓔服務處會再召集高公局針對路線設計向里長說明。

洪柳益表示，依拓寬案的規畫期程，預計民國121年完工，楊瓊瓔委員要求高公局縮短前置作業時，希望能提前在120年完工。而豐原交流道當初設計不夠完善，造成北上、南下車流匯集交織，增加南入匝道可分散四分之一車流，未來尖峰時段主線時速能提升至90公里。