屏東雙流改善防砂壩友善生態 「魚梯」教授助洄游魚越過壩體

台灣早年興堤築堰，對生態環境較少關注，泥水工程建造同時，卻對生態造成不可逆的破壞；林業及自然保育署屏東分署為推廣工程與環境共存共榮做法，分享甫完工的雙流國家森林遊樂區雙流溪壩體改善工程，壩體補強延壽外，最大亮點是為減輕生態阻隔，邀學者專家導入生態友善措施，打造斜坡式鋪石魚道等多項友善動物生態廊道。

屏東分署說，雙流防砂壩興建於1985年，因歷年颱風豪雨損壞老化，3年前著手規畫體改善工程，去年6月開工今年6月完工；工程區域除有特有種如屏東鬚鱲等魚類及拉氏清溪蟹、黃灰澤蟹等蟹類，工區周圍多為天然林，有食蟹獴、穿山甲、白鼻心等哺乳類，及多種兩棲類與爬蟲類野生動物棲息，並藉由生態檢核機制，減少工程對生態環境影響。

參與管狀魚道設計並指導組裝施工的清大教授曾晴賢說，成功的魚道，首先要能有效吸引魚兒找到魚道入口，在魚道本體內快速上溯並成功游出，確認魚種習性、前期生態調查，是魚道能否成功的至要關鍵；也有感過去攔河堰、水庫、護岸工程等人為整建，摧毀了生物棲地、阻斷洄游生物上溯水路、影響溪流水位流速，甚至改變水系分佈位置，生態檢核機制可減少工程對生態環境影響。

逢甲大學水利發展中心陳宣安說，設計階段進行改善方案的沖淤模擬，以最佳方案提供在旱季低水位時洄游魚類上溯利用，並增設生態保育措施，如動物通道、攀爬網等；防砂壩下游常有魚躍行為，但受壩高阻隔，除減少壩體下游及固床工淘刷，也在壩體中央作穿透式切口，打造斜坡式鋪石魚道，降低對洄游性魚類阻隔。

他說，防砂壩水位下降也造成原魚道廢棄，因此將原魚道改為動物通道，原壩體落差大，沖刷左側護岸，以斜面改善落差；另園區內白榕步道坑溝落差大，距地面1.5公尺，不慎掉入溝內的小動物如食蟹獴無法脫困，也打造坡道、設置箱涵，並在3處架設相機監測動物利用情形；第二涉水區加設管狀魚道，上溯魚種不易被捕食外，也有花費低廉、製作及修復簡易等優點。