彰投推路邊停車收費 亂象頻傳

彰化、南投各地市鎮推動路邊停車收費，卻傳出亂象。南投、埔里民眾為省錢，把車停在車格外，或停在2停車格中間，形成「格格不入」停車亂象。彰化縣打算擴大實施，但臨路店家反對，汽車車格還改為機車格位，地方大嘆使用者付費觀念仍待提升。

南投各市鎮鬧區停車格一位難求，縣府串連地方公所推動路邊停車收費，南投市今年3月率先上路，埔里鎮本月開始收費，草屯鎮預計7月8日起半價收費，8月19日正式上路，粗估3市鎮有47處路段、約2000個收費停車格位。

南投市開始收費後，車主為省錢轉換陣地，改停到沒收費的巷弄內，轉角、紅黃線違停加劇，甚至有駕駛占用機車格，或技巧性停在2個停車格中間，閃避車牌辨識系統或不被磁扣感應偵測到，產生有車格卻不停入的「格格不入」亂象。

南投縣交通管理所表示，路邊停收費今年陸續實施或試辦，多數民眾還不習慣或仍違停，使用者付費觀念仍待提升，將加強取締，與公所就實際狀況調整，相信會逐漸改善。

彰化縣目前有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮及北斗鎮等5市鎮、151處路段、約3616個路邊停車格收費，每小時均為20元，可提高停車轉換率，停車費對財政不無小補，縣府想擴大推動，卻窒礙難行。

以彰化市為例，路邊停車收費已實施逾10年，曾針對停車需求高的民族路、曉陽路畫收費車格，不料店家反對，只好塗銷改機車格，當地仍一位難求，惹人詬病。

彰化市公所說，路邊停車收費遭店家反對，但可提高周轉率，對生意有幫助，店家開始接受，將加強溝通，依現況通盤解決。