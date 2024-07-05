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路邊久占車位 台中祭連停7天拖吊

聯合報／ 記者陳秋雲陳俊智／連線報導
台中7成路邊停車收費，部分住宅區附近免費，有車主長期占用，還幫愛車套上防塵布，儼然當自家車位。記者陳秋雲／攝影
台中7成路邊停車收費，部分住宅區附近免費，有車主長期占用，還幫愛車套上防塵布，儼然當自家車位。記者陳秋雲／攝影

都會區停車位難求，各地都出現占用停車格位亂象，把少數不收費的停車格當成自家車位，還為愛車套上防塵布，甚至輪流開車占用。台中市修改公有停車場管理辦法，只要停在路邊同一車格超過7天，就會被拖吊，等中央核定後上路。桃園市也修改相關辦法，路邊停車14天未繳停車費，經公告後10天仍未繳納，將拖吊到保管場。

台中市有5萬多個路邊停車格位，超過7成都收費。中市交通局表示，主要幹道路邊車格都收費，但部分住宅區路段免收停車費。

不少民眾陳情，市區停車格位難求，尤其住宅區周邊道路更嚴重，收費路段有月票車輛長期占用，免費路段甚至花招百出，有一家人接力停車，把公有車格當成自家使用，甚至有人一停2個月不移車，還有修車廠、洗車業者把鄰近的車位，占用給客戶使用，讓周邊住戶抱怨連連。

中市交通局6月提出公有停車場收費條例修正草案，原規定停在同一停車格超過15天，市府將移置車輛，修正草案改為10天；交通局表示，各都規定為7至15天不等，中市原本訂為10天，送議會審議時，議員認為10天仍太久，最後通過版本為7天；如果涉及廣告車輛，還可罰款600至1200元。

另，台中市開放10處停車場、共782格共享車位，但仍有占用問題，讓後續118處學校、機關不敢貿然開放。議員黃馨慧認為，共享車位是給人方便，不可以當隨便，應限縮停放時間。交通局表示，平日停1天、假日停3天，超過除依停放時間收費，還將拖吊移置。

桃園市路邊停車格去年6月約1.63萬個，今年6月已成長到1.97萬個，桃園市交通局為避免車格被久占，修改桃園市公有停車場收費及管理自治條例，新制最快今天上路。

根據修正規定，桃園市路邊停車超過14天且未繳停車費，經公告10天仍未繳納，就可拖吊車移置保管場，拖吊衍生的費用由車主負擔，也要付清積欠的停車費。交通局表示，過去久占車格無法可管，只能將未繳費用移送行政執行署，查扣後才能空出車格，新法已三讀通過，並送中央核備。

停車格 桃園 車位

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