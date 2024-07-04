快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

擔任中市環保局採購案評委挨批 羅廷瑋發聲：符合規定

中央社／ 台中4日電

國民黨立委羅廷瑋遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，質疑公然介入政府採購案。羅廷瑋今天聲明指出，他秉持對公共政策的初衷，完全符合行政院公共工程委員會的相關規定。

民進黨政策會執行長王義川昨天爆料，羅廷瑋名列台中市環保局標案的評選委員之一，質疑公然介入政府採購案，已違反規定與利益迴避原則。

民進黨台中市議員周永鴻今天也表示，台中市環保局「113年度台中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」竟找羅廷瑋任評選委員，無視行政院公共工程委員會108年的行政解釋函說明採購評選不宜遴聘民意代表任評選委員，監督機構直接參與行政執行機構創下惡例。

台中市環保局對此表示，邀請無監督關係的民意代表擔任專家學者以外的採購案評審委員，雖無違法，但確有改進空間，環保局會深刻檢討，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，以避免不必要的誤會。而市府盤點後，目前只有環保局邀民代擔任採購案評委，其餘各局處都沒有這種情形。

羅廷瑋昨天並未對此予以回應，今天才發布8點聲明，他表示，接受台中市環保局邀請擔任評審委員，是秉持對公共政策的初衷，並完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，且台中市民長期遭受排氣管噪音汙染已不堪其擾，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望能夠維護民眾居住品質安寧。

羅廷瑋指出，根據現行採購法相關規定顯示，自己完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，也並未違反公職人員利益衝突迴避法。對於因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，他深感遺憾，並發布澄清。

台中市 環保局 羅廷瑋

延伸閱讀

環保局標案邀立委羅廷瑋任採購評委 中市府：未違法但有改進空間

王義川大酸羅廷瑋介入採購案 藍營：罷免盧秀燕愛將起手式

王義川爆藍委列標案評委酸全台首創 中市府說話了

王義川批邀藍委任標案評委 中市府：未違法但會檢討

相關新聞

環保局標案邀立委羅廷瑋任採購評委 中市府：未違法但有改進空間

台中市環保局「台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」標案，邀立委羅廷瑋任評選委員，台中市政府今花半天清查，指出只有這一件...

路邊停車收費卻見反效果…南投「格格不入」亂象生 官方坦言1觀念待提升

彰化、南投市鎮陸續推動路邊停車收費，卻傳出亂象。南投、埔里市區陸續啟動收費，民眾為省錢停在車格外，或停在兩車格中間，形成...

彰化偏鄉橋梁鋼筋裸露沒錢修 嘉邑行善團今動工重建

彰化縣有12座需優先改善橋梁，芳苑鄉文津3橋名列其中，社團法人嘉義市嘉邑行善會募款千萬元拆除重建，縣政府補助約650萬元...

台中市將有符合國際標準曲棍球場 斥資4500萬元改造

台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，舖面損壞、草皮幾乎掉光，影響球員練習，台中市體育總會理事長、台中市議長張清照...

擔心去當志工要自付停車費 台中港區藝術中心：發折抵券免費停車

台中市港區藝術中心和屯區藝文中心等停車場，7月起委外管理，預計16日起收費，民眾質疑市府公庫「搶錢」，還有港區藝術中心志...

日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定於9月15日舉行，南投縣政府表示，7月8日起開放各界網路報名，但考量伊達劭碼頭容量，報名人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。