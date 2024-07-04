擔任中市環保局採購案評委挨批 羅廷瑋發聲：符合規定

國民黨立委羅廷瑋遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，質疑公然介入政府採購案。羅廷瑋今天聲明指出，他秉持對公共政策的初衷，完全符合行政院公共工程委員會的相關規定。

民進黨政策會執行長王義川昨天爆料，羅廷瑋名列台中市環保局標案的評選委員之一，質疑公然介入政府採購案，已違反規定與利益迴避原則。

民進黨台中市議員周永鴻今天也表示，台中市環保局「113年度台中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」竟找羅廷瑋任評選委員，無視行政院公共工程委員會108年的行政解釋函說明採購評選不宜遴聘民意代表任評選委員，監督機構直接參與行政執行機構創下惡例。

台中市環保局對此表示，邀請無監督關係的民意代表擔任專家學者以外的採購案評審委員，雖無違法，但確有改進空間，環保局會深刻檢討，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，以避免不必要的誤會。而市府盤點後，目前只有環保局邀民代擔任採購案評委，其餘各局處都沒有這種情形。

羅廷瑋昨天並未對此予以回應，今天才發布8點聲明，他表示，接受台中市環保局邀請擔任評審委員，是秉持對公共政策的初衷，並完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，且台中市民長期遭受排氣管噪音汙染已不堪其擾，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望能夠維護民眾居住品質安寧。

羅廷瑋指出，根據現行採購法相關規定顯示，自己完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，也並未違反公職人員利益衝突迴避法。對於因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，他深感遺憾，並發布澄清。