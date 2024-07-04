環保局標案邀立委羅廷瑋任採購評委 中市府：未違法但有改進空間
台中市環保局「台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」標案，邀立委羅廷瑋任評選委員，台中市政府今花半天清查，指出只有這一件。市府強調，雖無違法，但確有改進空間。環保局長陳宏益說，會以更嚴謹周延聘請評委，顧及社會觀感，避免不必要的誤會。
民進黨政策會執行長王義川指出，國民黨立委羅廷瑋竟是台中市政府環保局「機動車輛排氣管汙染事務」標案的評委員，他認為立委公然介入政府採購案、當評選委員，已違反規定與利益迴避原則，酸「全台首創，台中之光」。
羅廷瑋表示，他接到市政府公文邀請，與立委監督事務沒有關係，而且自己一向花時間研究移動汙染源，才同意出任。
台中市政府今清查後指出，只有環保局這一件，其他有聘請里長，希望基層第一線提供實務經驗及看法，另有卸任議員等。
市府強調，聘請立委擔任評審委員，無違法，但確有改進空間。陳宏益說，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，避免不必要的誤會。
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