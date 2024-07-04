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路邊停車收費卻見反效果…南投「格格不入」亂象生 官方坦言1觀念待提升

聯合報／ 記者賴香珊劉明岩／南投即時報導
南投市路邊停車收費於今年3月實施，不時仍能發現「格格不入」的違停狀況。記者賴香珊／攝影
南投市路邊停車收費於今年3月實施，不時仍能發現「格格不入」的違停狀況。記者賴香珊／攝影

彰化、南投市鎮陸續推動路邊停車收費，卻傳出亂象。南投、埔里市區陸續啟動收費，民眾為省錢停在車格外，或停在兩車格中間，形成「格格不入」停車亂象；彰化打算擴大實施，但臨路店家反對，使用者付費觀念仍待提升。

為改善南投縣內市街鬧區停車格一位難求，縣府串連地方公所加速推動路邊停車收費，南投市今年3月率先上路，埔里也在本月啟動收費，草屯預計8日起半價收費，8月19日正式上路，粗估3市鎮有47處路段、約2000個收費停車格位。

但南投路邊停車收費實施後，不少車主為省錢轉換陣地移往附近沒收費的巷弄內，轉角、紅黃線違停狀況加劇；甚至有駕駛占機車格，或技巧性閃避車牌辨識、磁扣感應等偵測設備，也有停在2個停車格中間，「格格不入」的停車亂象叢生。

南投縣交通管理所表示，縣內路邊停收費今年才陸續實施，草屯、埔里甚至還在試辦或剛上路，多數民眾還不太習慣，仍有部分違停行為，使用者付費觀念仍待提升，除將加強取締，也會與公所觀察實際停車狀況來作調整，相信之後會改善。

而彰化縣目前有彰化市、員林市、鹿港、和美及北斗5市鎮共151處路段、約3616個路邊停車格實施收費，每小時均為20元，基於可提高停車轉換率，且對各市鎮財政不無小補，縣府想擴大推動到其他鄉鎮或增加收費路段，卻窒礙難行。

以彰化市為例，當地路邊停車收費雖已實施逾10年，過去曾針對停車需求高的民族路、曉陽路等路段畫設車格啟動收費，不料卻因店家反對，最後只好將多數收費停車格塗銷，改畫為機車格，而因無法達到改善停車的目的，又惹民眾詬病。

彰化市公所坦言，路邊停車收費確實會遭部分店家反對，因此10年間只有1次成功擴大實施路段；不過停車收費能提高停車周轉率，對生意有幫助，有些店家開始慢慢接受，後續若要擴大路邊停車收費必須要多溝通，並依現況做通盤解決。

彰化縣府交通處也表示，畫設停車格遭遇民情反對壓力，短期會有部分格位塗銷或改設機車停車格情形，將持續輔導各公所增設路邊停車格。彰化縣議員莊陞漢則認為，公部門應廣設路外停車場，鼓勵民間投入經營，才能有效改善停車問題。

彰化市民族路原本畫設的路邊收費停車格，因店家反對，大部分被取消，改畫為機車停車格。圖／本報資料照片
彰化市民族路原本畫設的路邊收費停車格，因店家反對，大部分被取消，改畫為機車停車格。圖／本報資料照片
南投埔里路邊停車7月1日開始收費，實施首日有車主為規避鑽漏洞，故意停在兩車格間閃避感應磁扣。圖／本報資料照片
南投埔里路邊停車7月1日開始收費，實施首日有車主為規避鑽漏洞，故意停在兩車格間閃避感應磁扣。圖／本報資料照片
南投市路邊停車收費於今年3月實施，至今仍不時能發現「格格不入」的違停狀況。記者賴香珊／攝影
南投市路邊停車收費於今年3月實施，至今仍不時能發現「格格不入」的違停狀況。記者賴香珊／攝影
彰化市民族路原本畫設的路邊收費停車格，因店家反對，大部分被取消，改畫為機車停車格。圖／本報資料照片
彰化市民族路原本畫設的路邊收費停車格，因店家反對，大部分被取消，改畫為機車停車格。圖／本報資料照片

停車格 南投縣 彰化 省錢 車主 違停

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