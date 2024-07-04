台中市將有符合國際標準曲棍球場 斥資4500萬元改造

台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，舖面損壞、草皮幾乎掉光，影響球員練習，台中市體育總會理事長、台中市議長張清照重視，今天和中市運動局長李昱叡實勘，包括中央爭取、地方自籌，預估斥資4500萬元整修，中市將擁有一座符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場。

台中市議長張清照、兼任曲棍球委員會主委的市議員吳瓊華、運動局長李昱叡會勘，多位曲棍球教練、選手也到場。

台中市曲棍球隊表現佳，比賽場地在梧棲區博愛路的體十三用地；議長張清照表示，台中雖有專用的曲棍球場，但使用18年已多處損壞，舖面凹凸不平或翹起，草皮幾已掉光，球員練習時常易跌倒受傷很危險。

吳瓊華說，中市曲棍球隊在各級賽事中表現出色，要選手有更優表現，應提供更好的練習、比賽場地，才能培育出更優秀選手。

李昱叡表示，台中推行「酷運動」，盧秀燕市長也將運動列為施政重點之一，在得知曲棍球場品質不佳問題，已努力爭取中央資源，獲體育署支持，再自籌經費，共投入4500萬元要改善球場。