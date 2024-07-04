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台中市將有符合國際標準曲棍球場 斥資4500萬元改造

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，影響球員練習，擔任台中市體育總會理事長的議長張清照今天和運動局長李昱叡實勘。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，影響球員練習，擔任台中市體育總會理事長的議長張清照今天和運動局長李昱叡實勘。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市梧棲曲棍球場使用18年以上年久失修，舖面損壞、草皮幾乎掉光，影響球員練習，台中市體育總會理事長、台中市議長張清照重視，今天和中市運動局長李昱叡實勘，包括中央爭取、地方自籌，預估斥資4500萬元整修，中市將擁有一座符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場。

台中市議長張清照、兼任曲棍球委員會主委的市議員吳瓊華、運動局長李昱叡會勘，多位曲棍球教練、選手也到場。

台中市曲棍球隊表現佳，比賽場地在梧棲區博愛路的體十三用地；議長張清照表示，台中雖有專用的曲棍球場，但使用18年已多處損壞，舖面凹凸不平或翹起，草皮幾已掉光，球員練習時常易跌倒受傷很危險。

吳瓊華說，中市曲棍球隊在各級賽事中表現出色，要選手有更優表現，應提供更好的練習、比賽場地，才能培育出更優秀選手。

李昱叡表示，台中推行「酷運動」，盧秀燕市長也將運動列為施政重點之一，在得知曲棍球場品質不佳問題，已努力爭取中央資源，獲體育署支持，再自籌經費，共投入4500萬元要改善球場。

曲棍球場修繕部分包括球場、司令台地坪整修，再新設熱身場、灑水噴灌系統、夜間照明設備等；也將打造符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場，符合競賽標準，可提供選手訓練，舉辦大型賽事。

台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，影響球員練習，擔任台中市體育總會理事長的議長張清照今天和運動局長李昱叡實勘。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，影響球員練習，擔任台中市體育總會理事長的議長張清照今天和運動局長李昱叡實勘。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市 曲棍球 梧棲 運動

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