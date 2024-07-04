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擔心去當志工要自付停車費 台中港區藝術中心：發折抵券免費停車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市港區藝術中心等停車場，7月起委外管理，預計16日起收費。記者游振昇／攝影
台中市港區藝術中心等停車場，7月起委外管理，預計16日起收費。記者游振昇／攝影

台中市港區藝術中心和屯區藝文中心等停車場，7月起委外管理，預計16日起收費，民眾質疑市府公庫「搶錢」，還有港區藝術中心志工擔心日後到中心執勤停車要收費，港區藝術中心代理主任周武慶表示，市府是基於議員要求將公家機關停車場要和民眾共享委外收費，志工停車會發折抵券，掃描即可免費停車。

台中市政府已公告，屯區藝文中心、港區藝術中心、潭子區公所、豐原區公所、豐原區戶政事務所、寶之林園區，7月1日起加入停車空間開放共享計畫，委由民間公司經營管理，每小時收費20元；6成停車格並開放夜間月票停車，小型車每月900至1080元不等，油電混合車停車月票費用並享半價優惠。

港區藝術中心目前試營運，預計7月16日開始收費，豐原區公所停車場目前還還在建置中，區長洪峰明表示，預計本月起開始收費。

市府公告6個公家機關停車場委外收費，民眾質疑市府可能缺錢，有港區藝術中心志工擔心，以後去港藝當志工，可能還要自付停車費

港區藝術中心代理主任周武慶表示，市府不是搶錢，日前有議員質認為很多地方都缺乏停車位，公家機關停車場應開放與民眾共享，因止委外收費，開放民眾夜間月租停車；他說港藝志工值班，會發折抵券，掃描即可免費停車。

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