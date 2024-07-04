日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定於9月15日舉行，南投縣政府表示，7月8日起開放各界網路報名，但考量伊達劭碼頭容量，報名人數依然限制2.5萬人，人數額滿即截止；目前國內外泳客的詢問度很高，加上近來高溫酷暑，估計下周開放後第三天就會額滿，前總統馬英九將第11度挑戰全程。

南投縣政府表示，一年一度的日月潭萬人泳渡活動，是日月潭最具歷史與規模的活動．從1983年開始，每年的中秋節前後，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，於2002年正式列入世界游泳名人堂。每年均吸引來自國內外的游泳愛好者參加，共同創下橫渡日月潭的長泳壯舉。

南投縣政府並透露，曾經10次挑戰日月潭萬人泳渡的前總統馬英九，74歲的他，今年已同意再次受邀第11度前來挑戰全程3公里的長泳，過去馬英九最佳成績曾游出1小時37分，2020年則為2小時3分，但前年僅游出2小時50分，退步47分鐘，去年進步2分鐘成功達標後，上岸直呼「總算游完了！」

南投縣教育處指出，日月潭泳渡活動今年仍限定報名年齡8歲至75歲、身體健康、無特殊疾病，具游泳能力者；7月8日上午9時開放報名，人數最高限制2.5萬人，前年恢復正常舉辦以來，由於疫情解封、國境開放， 僅第一天就有兩萬人完成報名。