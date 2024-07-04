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台中捷運橘線規畫僅到霧峰 立委要求預留延伸南投

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
交通部完成台中捷運可行性研究審查，終點僅規畫到霧峰站，立委游顥要求交通部協調台中、南投，為中捷延伸到南投預作規畫。圖／本報資料照片
交通部完成台中捷運可行性研究審查，終點僅規畫到霧峰站，立委游顥要求交通部協調台中、南投，為中捷延伸到南投預作規畫。圖／本報資料照片

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，立委游顥關心後續延伸至南投規畫，表示中彰投是大台中生活圈，要求交通部應積極協助台中、南投，在台中市霧峰末端站預留延伸南投站機制，以一車到底不轉乘為優先考量，完成捷運橘線霧峰至南投段的銜接。

交通部審查台中市政府「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究」，委員會審查通過，台中機場捷運橘線全長29.23公里，共設26個站點，總經費達1396億元，但目前規劃站點僅到霧峰。

游顥說，南投縣政府預計7月完成「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，包括台中捷運從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區的整體評估，形成完整路網，交通部應居間整合台中市及南投縣的軌道計畫，盡快核定。

台鐵集集線5月起進行軌道升級、隧道擴孔工程，列車只行駛到名間鄉濁水站，龍泉站、集集站停駛，預計明年底完工。

游顥說，列車停駛將近一年半，嚴重衝擊集集觀光產業、攤商叫苦連天。他邀集台鐵公司、南投縣政府共同協商，爭取向台鐵租用集集鐵道倉庫來安置附近攤商，台鐵展現善意，同意於集集鎮公所辦理臨時攤商許可使用後，將鐵道倉庫提供集集鎮公所安置附近攤商。

游顥認為，集集支線預計2026年7月才能全部完工，為時一年半，他也要求交通部邀集台鐵公司、公路局、觀光署研議「地方產業振興方案及相關補貼措施」協助民眾，不要因鐵路隧道整修工程，長期影響生計而無法生存。

南投縣 台中捷運

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