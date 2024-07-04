快訊

三軍總醫院網路故障！傳人工掛號現場一片混亂 院方回應了

「拜託讓我們出去」她怒控綠委「綁架囚禁」議事人員 王鴻薇報案了

研製導彈、送衛星上天...陸航太開創者一生只做3件事

彰化就業博覽會27日登場 最高月薪職缺9萬元

中央社／ 彰化4日電

彰化縣政府今天發布新聞稿說，27日在彰化田中鎮景崧文化教育園區辦「鼓動彰力x職場進擊」就業博覽會，邀36家在地廠商提供超過1000個工作機會，其中最高月薪達新台幣9萬元。

縣府表示，27日上午9時到下午1時舉辦的就博會邀請廠商橫跨高科技、餐旅業、服務業、製造業及保全業等，其中月薪9萬元職缺由台欣工業股份有限公司提供。

縣府說，現場設復職者聯盟專區協助二度就業、中高齡者及婦女等潛在就業人口開發不同領域職缺，也設產業特色專區，邀台灣卜蜂企業股份有限公司等提供多元就業職缺。

此外，為紓解在地產業園區缺工現象，會場提供履歷代收服務，協助園區廠商全懋精機股份有限公司、彰聯精密工業股份有限公司與旻冠有限公司徵才。

就博會也規劃其他特色亮點專區，包含真人圖書館、滿55歲求職民眾壯世代專區及免費幫求職者設計新造型的求職好印象專區。

求職 職缺

延伸閱讀

彰化139縣道騎大重機「壓車過彎」 法院撤罰：不算危險駕駛

證交所舉辦「證券商資安防護申報專區」及反詐騙宣導說明會

彩虹師模型協會35周年成果展在彰化 乍見烏俄戰中被擊落空中預警機

彰化醫療北重南輕 今起新建醫療大樓增病床拉近差距

相關新聞

台中市將有符合國際標準曲棍球場 斥資4500萬元改造

台中市梧棲區曲棍球場使用18年以上年久失修，舖面損壞、草皮幾乎掉光，影響球員練習，台中市體育總會理事長、台中市議長張清照...

彰化偏鄉橋梁鋼筋裸露沒錢修 嘉邑行善團今動工重建

彰化縣有12座需優先改善橋梁，芳苑鄉文津3橋名列其中，社團法人嘉義市嘉邑行善會募款千萬元拆除重建，縣政府補助約650萬元...

擔心去當志工要自付停車費 台中港區藝術中心：發折抵券免費停車

台中市港區藝術中心和屯區藝文中心等停車場，7月起委外管理，預計16日起收費，民眾質疑市府公庫「搶錢」，還有港區藝術中心志...

日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定於9月15日舉行，南投縣政府表示，7月8日起開放各界網路報名，但考量伊達劭碼頭容量，報名人...

橘線通過速度算快 盧秀燕：相較下卓內閣願意做事有效率

交通部7月2日通過台中機場捷運（橘線）可行性研究，台中市長盧秀燕今參加行政院會，當面向行政院長卓榮泰與交通部長李孟諺致謝...

台中捷運橘線規畫僅到霧峰 立委要求預留延伸南投

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，立委游顥關心後續延伸至南投規畫，表示中彰投是大台中生活圈，要求交通部應積極協助台中、南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。