彰化就業博覽會27日登場 最高月薪職缺9萬元
彰化縣政府今天發布新聞稿說，27日在彰化田中鎮景崧文化教育園區辦「鼓動彰力x職場進擊」就業博覽會，邀36家在地廠商提供超過1000個工作機會，其中最高月薪達新台幣9萬元。
縣府表示，27日上午9時到下午1時舉辦的就博會邀請廠商橫跨高科技、餐旅業、服務業、製造業及保全業等，其中月薪9萬元職缺由台欣工業股份有限公司提供。
縣府說，現場設復職者聯盟專區協助二度就業、中高齡者及婦女等潛在就業人口開發不同領域職缺，也設產業特色專區，邀台灣卜蜂企業股份有限公司等提供多元就業職缺。
此外，為紓解在地產業園區缺工現象，會場提供履歷代收服務，協助園區廠商全懋精機股份有限公司、彰聯精密工業股份有限公司與旻冠有限公司徵才。
就博會也規劃其他特色亮點專區，包含真人圖書館、滿55歲求職民眾壯世代專區及免費幫求職者設計新造型的求職好印象專區。
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