快訊

都更夯！關渡106年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

這碗「簡單麵」不簡單 台中慈濟醫院志工天然食材熬製湯頭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供1000多碗色香味俱全的簡單麵，用實際行動關懷醫醫護人員和醫院同仁；簡單麵以天然材料熬製湯頭，食材和製作過程都強調健康與天然。

醫院評鑑將到，慈濟中區志工體貼醫療團隊在守護健康同時，還要準備評鑑，大中區包括中、彰、投、港區及苗栗區的志工，合力製作「愛的能量補給站簡單麵」，展開為期3周接力。

台中慈濟醫院院長簡守信到場感恩社區志工，他表示，很感恩志工，睽違7年的簡單麵盛況又再重現，讓醫院同仁可感受得到師兄師姊支持，並轉化成不只是評鑑，而是照顧病人各方面都能夠更加用心的付出。

台中慈院人文組長胡進忠表示，中區志工平時關心醫院同仁，知道醫院將評鑑，同仁們需要準備充分資料，緊鑼密鼓完成事前工作。決定在評鑑前提供愛心麵食，讓繁忙的同仁有機會中餐享用；每個區域的志工會將在3周內輪值，發揮各自料理專長，提供不同種類料理，例如炒麵、炒米粉、羹麵等，慈濟志工謝金鳳表示，各區都用天然材料熬製湯頭，食材和製作過程均強調健康與天然，確保員工安心食用。

台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供超過一千碗色香味俱全的簡單麵給醫護人員。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 料理 醫護人員 食材

延伸閱讀

台中男趴機車2小時身亡 2市民曾接力關懷仍傳憾事

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

雲林救助糧有米蟲驚驚不敢用 農糧署全面回收換發新米

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

相關新聞

台中南屯凌晨2千多戶大停電 台電：老鼠觸電高壓線燒毀

台中市南屯區南屯路、永春東七路一帶今天凌晨2時許突然停電，起先有數百戶受影響，後來台電為了修復安全，必須把該區域相關線路...

這碗「簡單麵」不簡單 台中慈濟醫院志工天然食材熬製湯頭

台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供1000多碗色香味俱全的簡單麵，用實際行動關懷醫醫護人員和醫院同...

高溫狂飆！上合歡山涼快避暑 慎防看不見的傷害

連日高溫狂飆，不少人會往高山移動避暑，合歡山更因能開車直上海拔3000公尺地區，成民眾登山或出遊的熱門選擇。林業署南投分...

王義川爆藍委列標案評委酸全台首創 中市府說話了

民進黨政策會執行長王義川昨爆料，指預算金額500萬元的台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公...

圓偏鄉孩子閱讀夢…羅布森再捐1億 台中南屯建圖書館

羅布森公司董事長汪世旭2013年在烏日溪尾里創設獨立書店「羅布森書蟲房」，在偏鄉以閱讀展開孩子們的夢想，昨更捐1億給台中...

南投清境星空攝影大賽開跑 最高獎金1.5萬元

合歡山是國內首座國際暗空公園，南投縣政府結合南投星空季，辦理清境夏夜星空活動，並辦清境星空攝影大賽，廣邀「好攝客」用鏡頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。