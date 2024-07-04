這碗「簡單麵」不簡單 台中慈濟醫院志工天然食材熬製湯頭

台中慈濟醫院將接受疫情後的首次醫院評鑑，慈濟志工每天提供1000多碗色香味俱全的簡單麵，用實際行動關懷醫醫護人員和醫院同仁；簡單麵以天然材料熬製湯頭，食材和製作過程都強調健康與天然。

醫院評鑑將到，慈濟中區志工體貼醫療團隊在守護健康同時，還要準備評鑑，大中區包括中、彰、投、港區及苗栗區的志工，合力製作「愛的能量補給站簡單麵」，展開為期3周接力。

台中慈濟醫院院長簡守信到場感恩社區志工，他表示，很感恩志工，睽違7年的簡單麵盛況又再重現，讓醫院同仁可感受得到師兄師姊支持，並轉化成不只是評鑑，而是照顧病人各方面都能夠更加用心的付出。

台中慈院人文組長胡進忠表示，中區志工平時關心醫院同仁，知道醫院將評鑑，同仁們需要準備充分資料，緊鑼密鼓完成事前工作。決定在評鑑前提供愛心麵食，讓繁忙的同仁有機會中餐享用；每個區域的志工會將在3周內輪值，發揮各自料理專長，提供不同種類料理，例如炒麵、炒米粉、羹麵等，慈濟志工謝金鳳表示，各區都用天然材料熬製湯頭，食材和製作過程均強調健康與天然，確保員工安心食用。