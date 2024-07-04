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台中南屯凌晨2千多戶大停電 台電：老鼠觸電高壓線燒毀
台中市南屯區南屯路、永春東七路一帶今天凌晨2時許突然停電，起先有數百戶受影響，後來台電為了修復安全，必須把該區域相關線路暫停供電，後來總計造成2093戶停電。搶修後，經查是因老鼠觸及電線的裸露處，導致高壓線短路燒毀造成，3時35分復電。
台電表示，市區的高壓線都是鋁線，應盡量包覆，但有些接頭處還是有裸露點，因此為避免有動物觸及即造成跳電，目前也正進行相關改善，後續會加強巡檢，並把裸露帶電體被覆，以避免同樣事故發生。
因為最近天氣熱，許多居民睡夢中被熱醒，引起不少抱怨。還有民眾說，有聽到爆炸聲，還看到電線桿發出火光，不久後就看到電線掉落。而街上則是一片漆黑。
台電人員在事故地點發現電線掉落和老鼠屍體，確定是因老鼠觸及停電，經凌晨積極搶修，把電線重新接好，才在3時35分復電。
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