高溫狂飆！上合歡山涼快避暑 慎防看不見的傷害

連日高溫狂飆，不少人會往高山移動避暑，合歡山更因能開車直上海拔3000公尺地區，成民眾登山或出遊的熱門選擇。林業署南投分署表示，合歡山入夏涼爽，且高山景觀迷人，但上山千萬別忽視強烈紫外線，行前務必做好防護，以免曬傷。

林業保育署南投分署指出，合歡山是台灣最高海拔森林遊樂區，不只能追雪、觀星，由玉山箭竹和台灣冷杉林構成景色，具高山生態獨有性，加上野生動植物資源豐富，高山景觀迷人，且氣溫涼爽，因此入夏仍吸引愛好山林的國人前來。

夏季到合歡山踏青出遊，漫步在山林中，可見開花的山芥菜、玉山筷子芥、高山薔薇、黑斑龍膽等植物，運氣好時也有金翼白眉、栗背林鴝、酒紅朱雀等鳥類伴隨，因此建議上山民眾可請放慢行程，貼近觀察多元有趣的高山動植物。

林業署南投分署表示，合歡山氣溫涼爽宜人，雖是遠離平地酷熱天氣的避暑勝地，但民眾千萬別忽視高山地區具強烈紫外線，有時可達過量級、危險級，因此不能不防，上山務必做好行前準備及防曬措施，以免曬傷，甚至對皮膚、視力受損。

此外，夏季山區早晚溫差大，易有午後強降雨，也是颱風季節好發時期，步道雨後濕滑需小心行走，上山前更應注意天氣及路況。