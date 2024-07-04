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王義川爆藍委列標案評委酸全台首創 中市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨政策委員會執行長王義川日前現身台中演講。圖／本報資料照片
民進黨政策委員會執行長王義川日前現身台中演講。圖／本報資料照片

民進黨政策會執行長王義川昨爆料，指預算金額500萬元的台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中市立委羅廷瑋赫然名列評選委員名單，大酸「全台首創，台中之光！」對此，台中市環保局回應，無違法，但有改進空間。

王義川所今天在Thread公布「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公告，這項計畫是在今年4月16日招標，預算金額500萬元，最後由瑩諮科技股份有限公司以495萬元得標，其中羅廷瑋名列評選委員名單。

王義川還貼出行政院公共工程委員會函示「政府採購法」第94條第2項內容，指立委列為政府機關現職人員，「不得擔任機關採購評選委員會專家學者委員」，並大酸「厲害啦！立法委員羅廷瑋介入政府採購案，直接當評選委員欸！全台首創，台中之光！有沒有違法呢？要問台中市政府」。

台中市環保局表示，邀請無監督關係民意代表擔任專家學者以外的採購案評審委員，雖無違法，但確有改進空間，環保局會深刻檢討，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，以避免不必要的誤會。

國民黨立委羅廷瑋。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅廷瑋。記者胡經周／攝影

台中市 王義川 環保局

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