王義川爆藍委列標案評委酸全台首創 中市府說話了

民進黨政策會執行長王義川昨爆料，指預算金額500萬元的台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中市立委羅廷瑋赫然名列評選委員名單，大酸「全台首創，台中之光！」對此，台中市環保局回應，無違法，但有改進空間。

王義川所今天在Thread公布「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公告，這項計畫是在今年4月16日招標，預算金額500萬元，最後由瑩諮科技股份有限公司以495萬元得標，其中羅廷瑋名列評選委員名單。

王義川還貼出行政院公共工程委員會函示「政府採購法」第94條第2項內容，指立委列為政府機關現職人員，「不得擔任機關採購評選委員會專家學者委員」，並大酸「厲害啦！立法委員羅廷瑋介入政府採購案，直接當評選委員欸！全台首創，台中之光！有沒有違法呢？要問台中市政府」。