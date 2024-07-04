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南投清境星空攝影大賽開跑 最高獎金1.5萬元
合歡山是國內首座國際暗空公園，南投縣政府結合南投星空季，辦理清境夏夜星空活動，並辦清境星空攝影大賽，廣邀「好攝客」用鏡頭摘星，最高獎金1萬5千元，還有清境4人房住宿券1張。
合歡山景色宜人，更因高山幾無光害，觀星品質優良，縣府串連地方推動星空產業鏈，清境地區旅宿入夜9時後關燈、降低人為光害，更強化觀星平台、星空劇場、圓頂天文台等設施，推廣天文教育。
縣府表示，夏夜星空活動推出星光系列活動及優惠，民眾白天遊清境農場、高空觀景步道、武嶺等，晚上由專業天文導覽追星拍銀河。
「清境星空攝影大賽」以合歡山、清境地區為拍攝範圍，日夜均可，拍攝時間在今年6月至9月間，歡迎「好攝客」參賽，分為最佳人氣組及專業攝影組，人氣組上傳臉書依按讚數排名給予獎勵。
專業攝影組金獎為郵政禮券1.5萬元、銀獎1.2萬元、銅獎1萬元，均有清境4人房住宿券1張，詳情可參閱「樂旅南投」臉書。
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