王義川批邀藍委任標案評委 中市府：未違法但會檢討

民進黨政策會執行長王義川今天質疑，台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中立委羅廷瑋竟名列評選委員名單，立委介入政府採購案，違反規定。

台中市政府回應，環保局邀請無監督關係的民意代表，擔任專家學者以外的採購案評審委員，雖無違法，但確有改進空間，市府會深刻檢討，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，以避免不必要的誤會。

王義川今天透過社群平台Threads發文，他貼出台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告指出，該計劃預算金額新台幣500萬元，4月16日開標，由瑩諮科技股份有限公司，以495萬元得標，其中評選委員名單有立委羅廷瑋。

王義川接受媒體訪問時表示，根據行政院公共工程委員會函釋，立法委員等公職人員也是政府機關的現職人員，不得擔任機關採購評選委員會的專家學者委員，他質疑羅廷瑋不僅違反規定，也違反利益迴避原則。