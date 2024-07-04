圓偏鄉孩子閱讀夢…羅布森再捐1億 台中南屯建圖書館

羅布森公司董事長汪世旭2013年在烏日溪尾里創設獨立書店「羅布森書蟲房」，在偏鄉以閱讀展開孩子們的夢想，昨更捐1億給台中市政府，在台中南屯區建「羅布森圖書館」。台中市長盧秀燕感謝汪世旭為台中市民帶來閱讀大禮，市府3年來已獲得3筆共3.6億捐款，將公私合力打造三座圖書館。

台中人特有愛，市府連3年共收到3筆龐大捐款，指定建圖書館。文英基金會前年捐贈1.4億元興建北屯「文英溪東圖書館」，東勢市民許景堂與李碧虹為紀念兒子，去年捐1.2億元在東勢興建「許良宇圖書館」；李科永紀念圖書分館，則是由兒孫共捐8500萬元，灌溉地方閱讀園地。

汪世旭致力推廣閱讀，當年創設獨立書店「羅布森書蟲房」，承諾「10年不關的書店」，為偏鄉撒下閱讀種子，獲得「2022台灣精品獎」及「2023年遠見ESG企業永續獎」多項肯定，去年書店熄燈，汪世旭轉而決定捐建圖書館，捐出1億元與市政府在南屯興建台中最美的生態地景圖書館。

文化局長陳佳君表示，羅布森圖書館將以關懷土地、永續循環為核心，打造一座高綠覆率的生態地景圖書館。羅布森圖書館位在文心南七路與永春東一路處，規劃兒童閱覽區、青少年閱讀區、預約自助取書區及期刊閱報區等，預計2026年底完工，厚植台中藝文底蘊。

盧秀燕說，市府連續3年、每年編1億元購書經費，另優化老舊圖書館，打造各地優質圖書環境。教育部2023年評選全國閱讀績優學校團體及個人，台中拿下17獎項，獲獎率、獲獎數蟬聯全國第一。