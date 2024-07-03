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彩虹師模型協會35周年成果展在彰化 乍見烏俄戰中被擊落空中預警機

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彩虹師模型協會35周年成果展今天起於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，還包括烏俄戰爭中日前俄國被烏克蘭擊落的A-50 空中預警機模型。記者林宛諭／攝影
彩虹師模型協會35周年成果展今天起於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，還包括烏俄戰爭中日前俄國被烏克蘭擊落的A-50 空中預警機模型。記者林宛諭／攝影

彩虹師模型協會35周年成果展今天起到8月26日於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，其中還包括烏俄戰爭中俄國被烏克蘭擊落的A-50 空中預警機、還有前蘇聯高速轟炸機等模型，行家說，在國內外要同時看到這麼多款飛機模型展出，幾乎不可能，大家可把握此次罕見的展出前來參觀。

彰化市長林世賢今天也參加模型成果展開幕典禮，他表示，彰化擁有近200家生產航太零組件的公司，應推動整合航太產業鏈，歡迎家長們帶孩子參觀展覽，從小培養興趣，未來可以投入航太產業。

彩虹師模型協會會長嚴越祥說，此次展出是新冠疫情後的第一次展出，協會成員無私的提供305件精彩作品展示，讓各種人類科技工藝的成品以具體而微的比例縮小，展現於大眾眼前，讓這些平日僅能從照片看到的龐然大物完整地呈現在大家眼前。

彩虹師模型協會成立於民國79年，為中部第一個靜態模型協會。從草創7人到現在15人，成立至今致力航空教育及靜態模型活動的推廣，也曾支援成功嶺的國防教育展、空軍司令部忠勇藝廊及各學校展出，希望讓大家對航空科學及模型製作有所認識，也能增進航空國防知識。

此次展出作品涵蓋陸海空軍民用各類飛機，主要以中華民國空軍機型為重點，還有隱形轟炸機的大集合，從最早的實驗機N-1M, 到初期的XB-35,後推進的螺旋槳轟炸機，進一步發展成噴射的YB-49, 直到現在服役的B-2轟炸機，三機合體的呈現，也是在國內第一次出現的情境。

還有暱稱「河內計程車」是當年美國空軍接送越戰被擊落俘虜美軍的C-141運輸機，比例是1/72，及體型超小、做工出乎想像的一次世界大戰的老飛機，也有大人小孩都喜愛的科幻作品，其中製作模型資歷超過60年的協會成員陳一夫醫師，其精細的張線手工作品，更令人拍案叫絕，此外各國罕見的彩繪戰機，也都值得一看再看。

協會成員施純男說，模型製作可以訓練思考理解力、耐心等，更可以訓練到靈巧的雙手，有別於現代人只用一指滑手機，在歐美日等先進國家，是很受重視的休閒活動。

彩虹師模型協會35周年成果展今天起到8月26日於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，彰化市長林世賢（右二)今天也前往參觀。記者林宛諭／攝影
彩虹師模型協會35周年成果展今天起到8月26日於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，彰化市長林世賢（右二)今天也前往參觀。記者林宛諭／攝影
隱形轟炸機的大集合，從最早的實驗機N-1M, 到初期的XB-35,後推進的螺旋槳轟炸機，進一步發展成噴射的YB-49, 直到現在服役的B-2轟炸機，三機合體的呈現。圖／施純男提供
隱形轟炸機的大集合，從最早的實驗機N-1M, 到初期的XB-35,後推進的螺旋槳轟炸機，進一步發展成噴射的YB-49, 直到現在服役的B-2轟炸機，三機合體的呈現。圖／施純男提供
彩虹師模型協會35周年成果展今天起於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，小朋友看得津津有味。記者林宛諭／攝影
彩虹師模型協會35周年成果展今天起於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，小朋友看得津津有味。記者林宛諭／攝影
彩虹師模型協會35周年成果展今天起到8月26日於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，彰化市長林世賢（右)今天也前往參觀。記者林宛諭／攝影
彩虹師模型協會35周年成果展今天起到8月26日於彰化市立圖書館展出305件精彩作品，彰化市長林世賢（右)今天也前往參觀。記者林宛諭／攝影

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