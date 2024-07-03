紀錄片「看見台灣」後十年 彰檢國土論壇看見不一樣的台灣

「看見台灣」影片讓國人看到遭受不當開發利用的國土，彰化地檢署從「看見台灣」出發，今邀請檢、警、調、環、稅各執法機關藉由經驗分享，檢視過去十年政府在環境執法與政策的躍進，強調遏止環境犯罪的同時要輔導被告回復環境，讓世界不僅看到AI台灣，更希望看見美麗台灣。

彰檢在員林演藝廳舉辦「彰檢國土論壇」，各執法機關代表230多人與會，講述跨域團隊的合作模式，分享多年來累積的實戰和偵查技術，也邀請學界和媒體闡述多年來觀察及採訪環境問題的心得。

法務部次長徐錫祥說，法務部建置有環保知識庫，介接環保資訊系統，期盼善用科技的力量，與警、調、環、稅等各單位共同查緝環保犯罪，並且善用刑法沒收新制查扣不法犯罪所得，同時強力要求犯罪者負起回復土地原狀的責任，因此無論是卜蜂食品汙泥案、無機汙泥假處理案、木材廢棄物假再利用案、營建廢棄物一條龍案，都希望透過執法的過程削弱不法集團的犯罪能力，阻絕再次發生廢棄物犯罪的不法事件。

「『看見台灣』一片引起民眾關注台灣環境保育問題，十年過去了，大家會問：台灣改變了嗎？」高等檢察署檢察長張斗輝表示，近10年來相關單位透過各種會議討論環保犯罪各項議題，從法規面、制度面及科技設備等各方面入手進行溝通交流，尋求有效打擊環保犯罪的方法，彰化地檢署團隊長期在國土環保犯罪的投入和成效，獲112年度考試院頒發公務員最高榮譽「傑出貢獻團體獎」，顯見執法已有相當成果。

論壇分為四大主題，分別是討論媒體對政府環境保護作為如何提供協力，檢、稅分享合作查緝環境犯罪的偵辦技巧及心得，探索廢棄物清理法第46條法律規範問題並探討實務面問題與法律面解決之道，最後一場談明檢察官在氣候變遷議題上的責任及努力途徑，和認識未來環境法規的整體規畫。

彰化地檢署檢察長張曉雯說，期許透過研討會分享彼此經驗，檢方從過去對被告的刑罪等「嚴刑峻罰」方式遏阻環境犯罪，到現在更強調的是被告不只要受到懲罰，還要負責環境的回復，因為環境破壞後要回復是相當耗費資源的工程，檢方不希望被告只是受到刑法懲處，更重要是希望回復環境，檢方會輔導被告回復他們破壞的環境。