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推動在宅急症照護計畫 部立南投醫院首先組織照護小組

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
部立南投醫院已組織家醫、急診、腸胃科醫生各1位，結合2位護理師、呼吸治療師、藥師各1位，成立居家照護小組。圖／南投醫院提供
部立南投醫院已組織家醫、急診、腸胃科醫生各1位，結合2位護理師、呼吸治療師、藥師各1位，成立居家照護小組。圖／南投醫院提供

南投縣推動中央在宅急症照護示範計畫，南投衛生局表示，縣內醫療院所目前已各自提出申請加入計畫，衛福部立南投醫院強調，日前收到公文後，已組織家醫、急診、腸胃科醫生各1位，結合2位護理師、呼吸治療師、藥師各1位，成立居家照護小組，未來將針需要的病患進行收案。

南投衛生局表示，借鑑日本在宅醫療模式，落實在地安老在宅急症照護，讓病患留在原來的居住地照顧，減輕病人住院往返醫院及家屬照護負擔，各醫療院所團隊只要具有醫師、護理師、呼吸治療師、藥師，就可以成立一個團隊去收案，接受肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等的病人，由醫療團隊到病人的家裡進行醫療處置，收案後再向健保署申請收費。

局長陳南松指出，適合在宅接受照護的病患，若有住院治療的需求，或不想住院或不想住院等等狀況時，這一個替代方案是照護小組提供8大照護服務，除醫療專業服務外，也包含24小時諮詢專線，綠色通道後送醫院，協助連結長照資源及個案健康管理。

此外，經醫師評估，符合收案資格及納入收案，並由照護小組提供專業照護，個案痊癒後，再回歸居家醫療照護及持續門診追蹤，健保醫療送宅到府，在家也能擁有醫療照護的幸福。

南投縣各醫療院所6月下旬大多已提出計畫申請，但目前尚未接到審核通過的公文，因此尚未收案，竹山東華醫院表示，院方目前包括醫師、護理師、藥師、呼吸治療師都已上過相關課程，等正式公文核定後，就會立即開辦居家醫療病人、照護機構住民、急診病人的在宅急診照護。

南投縣 衛生局

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