蔡其昌批台中捷運橘線可行性海線段消失 中市府說明

交通部昨天宣布台中捷運橘線可行性研究計畫審查通過，全長約29.23公里，共設26座車站，民進黨立委蔡其昌今天指出，對比過去雙港捷運版本，盧秀燕市府版本將台中港段整段取消，讓雙港捷運變成單港捷運，原本預計經過海線部分全數消失；台中市交通局今天說明，主計劃已預留尾軌。

立委蔡其昌批評盧秀燕再度忘記海線鄉親，捷運橘線自台中機場延伸至清水鬧區僅5公里不到，多年來他大聲呼籲市府規劃時務必納入清水區，如今卻得知市府最後提交的計畫中仍將海線排除在外，他說此結果令人憤怒。

台中市交通局表示，台中機場捷運計畫於民國105年4月啟動可行性研究，就計畫路線、系統型式持續進行規劃與檢討，關於蔡其昌委員所提「雙港捷運」，經查林佳龍市府時期曾提出「雙港輕軌」型式進行規劃，惟因方案尚未成熟，未獲得本市議會支持 ，且該方案從未提送中央審議。

交通局指出，盧秀燕市長上任後，持續檢討路線規劃，將捷運路線規劃連結國際機場、台中大車站及屯區，並採中運量系統型式。可行性研究自110年4月首次提送交通部後，至今皆未更改路線，並已於昨天由交通部召開委員會審議，結論為修正後通過，並請市府依相關意見修正報告書內容，後續提報交通部轉陳行政院審議。

此案於規劃階段時，在地居民皆有提出希望延伸海線地區，此部分為台中市後續發展目標，故已於可行性報告建議設計階段應預留尾軌，保留自中清路延伸海線的可行性。未來將於後續進行整體路網規劃的通盤檢討時，就都市發展、人口結構、產業園區等變化，通盤檢視並適時推動延伸海線地區，期以帶動海線觀光及平衡區域發展。

立委蔡其昌表示，台中市捷運路網是他們長期爭取的建設，樂見捷運橘線可行性評估通過審查，但很遺憾市府提報的計畫中，再度忘記海線鄉親。多年來，大家大聲呼籲台中市政府，在捷運橘線路線規劃上務必納入清水延伸段，一講再講，如今卻得知市府最後提交的計畫中仍將海線排除在外，他與所有鄉親都同感憤怒。

蔡其昌說，捷運橘線自台中機場延伸至清水鬧區僅5公里不到，就能擴大服務範圍、照顧海線鄉親，更能讓捷運橘線與清水火車站共構，增加捷運效益，但是盧市長一如既往無視海線人的聲音，每項建設都忘記海線，就連最重要的捷運橘線規劃上也毫不例外。

蔡其昌說，雖然捷運規劃的權責都是中市府的權力，但是他會繼續在中央爭取，要求交通部務必建議、督促台中市政府將捷運橘線規劃納入清水段，除了與台鐵共構增加捷運效益，也應照顧海線鄉親。