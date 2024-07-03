台中清水地政所危樓將解決 原址增停車場新大樓設幼兒園和長照

台中市清水地政事務所是近50年危樓，位於斷層帶被認定是危險建築，目前仍有近90名員工在此上班，和民眾出入洽公，台中市議長張清照爭取下，市長盧秀燕今天下午和張清照實勘，當場同意拆除，另覓清水區中華路一處市有土地重建，新大樓將有地政所，還增設幼兒園、長照中心等；原址拆後綠美化，增加停車場與小公園。

台中市長盧秀燕今天下午率祕書長黃崇典、地政局長吳存金、都發局長李正偉等人，和台中市議長張清照實勘清水地政事務所現況，勘查目前地政所現況，也勘查改建新址。

台中市議長張清照表示，清水地政所早在民國100年被營建署列管，建物岌岌可危，又位在大甲斷層帶，近年地震頻繁發生，不能讓建物倒塌事件在台中發生，要保障公務員與鄉親安全，改建刻不容緩。

會勘人員今天到老舊建物隨地形興建，空間擁擠狹窄，檔案幾乎無處存放，員工擠在小辦公室裡工作，老建築沒有無障礙設施，長者洽辦地政業務無法上樓，員工只好上上下下跑樓梯協助。

盧秀燕表示，改建確有必要，但若原地重建，相關搬遷與租賃廳舍費用不小，不符經濟效益；她說目前清水銀聯段臨近中華路與中華路九段有一處市有土地，地目符合可興建辦公廳舍，約1405坪，可規畫地下一層、地上五層的合署辦公廳，除了清水地政事務所，還規畫「幼兒園」、「心衛中心與長照中心」。

原有的清水地政所鄰近清水信仰中心之一的紫雲巖，旁邊是知名景點的鬼洞步道，熱鬧繁榮，卻一直缺乏停車空間；盧秀燕指示將拆除的地政所空間，與一旁廢棄活動中心一起改闢為大型公有停車場，旁邊綠美化後，可成為休憩空間，讓清水增加新景點。