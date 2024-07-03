彰化醫療北重南輕 今起新建醫療大樓增病床拉近差距

彰化縣是六都以外最大縣，六成鄉鎮沒醫院，「南彰化幾乎倒光」，今動工興建的員榮醫療體系員榮總醫院，被核定一般急性病床499床，距醫學中心床數設置標準僅差一床，院方規畫3年後啟用能先作為準醫學中心，不排除申請升級醫學中心。

根據統計，彰化縣人口數約123萬3千人，按中央次區域醫療網標準，可設約6165床一般急性病床，目前不足，北彰化約2815床，南彰化僅約1113床。員榮新總醫院為南彰化增499床，衛生局期許員榮總醫院能為挹注南彰化急重症醫療資源。

員榮總醫院新建工程動土典禮，第一排觀禮來賓包括前台灣省長宋楚瑜、前內政部長李鴻源、中央健保署長石崇良，及前國防部長李天羽、前退輔會主委馮世寬、前參謀總長霍守業、一級上將林鎮夷等六位上將，各界約500名人士與會，場面盛大。

張克士說，彰化縣26鄉鎮市，有15鄉鎮沒醫院，員林以南地區醫院幾乎倒光，他帶領員榮醫療體系願在醫療資源不足地區承擔搶救生命、治療病患的重責大任，員榮新總院聘請台大土木系教授李鴻源，擔任新建工程總顧問，遵循ESG永續發展目標採低碳運材，動工期間低衝擊開發，啟用後做到水資源再利用等環境永續措施。

張克士又說，他是國防醫學院畢業，從台中榮總訓練出來，具有榮民身分，有心將員榮新總院打造為繼北榮、中榮、高榮及屏榮之後的第五家榮總，且是民間營總，將照顧榮民當作重要目標，員榮新總醫院總床一般急病床數499床，醫院自行規畫特殊病床（含急診加護等）約165床，合計664床，加上員榮和員生兩院區床位，將成南彰化規模最大的醫療體系。

員榮醫療體系的員榮和員生座落員林市區，方便民眾往返，將擴大慢性疾病和復健等醫療服務，員榮新總醫院地下3層、地上11層，近台76線林厝交流道和年底即將通車的東彰快速道路，可望服務南投、雲林等縣病患。